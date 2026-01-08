Uskoro će mobiteli biti zabranjeni u osnovnim školama. Slažete li se s tim?

U svim osnovnim školama uskoro bi se trebala zabraniti uporaba mobitela tijekom cijelog boravka učenika u školi, dok bi srednjoškolci mobitele smjeli koristiti samo za vrijeme odmora. Izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uputilo je u javnu raspravu koja traje do 7. veljače.

Korištenje mobitela kao neprihvatljivo ponašanje

Prema prijedlogu, u osnovnim školama korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja bit će definirano kao neprihvatljivo ponašanje u svim školskim prostorima, osim u edukativne, zdravstvene i druge opravdane svrhe uz odobrenje škole.

Učenici će i dalje smjeti donijeti mobitele, ali ih neće smjeti koristiti, već će ih držati u školskim ormarićima ili torbama, ovisno o kućnom redu škole, piše HRT.

U srednjim školama mobiteli će biti zabranjeni tijekom nastave, ali ne i za vrijeme odmora. Ministarstvo navodi da bi potpunu zabranu bilo teško nadzirati, no škole će moći dodatno ograničiti uporabu mobitela internim pravilima.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs naglasio je da se izmjenama pravilnika želi spriječiti korištenje djece kao sredstva pritiska na škole te ojačati suradnja sa socijalnim službama.

„Roditelji imaju pravo izražavati nezadovoljstvo, ali nemaju pravo priječiti djeci odlazak na nastavu i koristiti ih kao sredstvo pritiska na školu“, poručio je Fuchs.

Promjene i u izostancima

Izostanci s nastave zbog bojkota ili izražavanja nezadovoljstva roditelja i učenika više se neće moći opravdati, a škole će u takvim slučajevima biti obvezne obavijestiti nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Roditelji i dalje mogu opravdati do tri dana izostanka, no ako najave da dijete neće dolaziti u školu, time krše prava djece zajamčena Ustavom i međunarodnim konvencijama.

Izmjenama Pravilnika pooštrene su i odredbe o neprihvatljivom ponašanju. Unošenje i konzumiranje alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, fizički sukobi te uništavanje školske imovine svrstani su u teža kršenja, dok se unošenje oružja ili opasnih predmeta u školu smatra osobito teškim neprihvatljivim ponašanjem.

Udruge ravnatelja podržavaju zabranu mobitela u školama, ali izražavaju nezadovoljstvo jer nije ograničeno roditeljsko opravdavanje izostanaka. Obiteljski liječnici pak pozdravljaju odluku Ministarstva jer, ističu, time neće biti dodatno opterećene ordinacije.

Škole će svoje statute morati uskladiti s izmjenama pravilnika u roku od 60 dana od njegova stupanja na snagu, koji bi trebao stupiti na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama.