USKOK odbacio kaznenu prijavu zbog zabrane Thompsonova koncerta u Areni Zagreb

USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je tvrtka Infinite show d.o.o., koja organizira koncerte Marka Perkovića Thompsona, podnijela protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora podružnice Arena Zagreb Sretana Šarića. Prijava je podnesena zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, a vezano za odbijanje zahtjeva za podzakup dvorane Arena Zagreb za održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona planiranog za 28. prosinca 2025. godine, objavio je USKOK.

Nema elemenata kaznenog djela

Kaznena prijava odbačena je jer analiza svih relevantnih okolnosti i priložene dokumentacije nije pokazala da su se u radnjama prijavljenih osoba ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela. Također, nisu utvrđeni ni elementi nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, objavio je USKOK.

Rješenjem o odbačaju, trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje kaznenog progona, stoji u priopćenju USKOK-a.

Što su tvrdili Thompsonovi ljudi?

Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović je u najavi podnošenja prijave ustvrdio da su kaznene prijave bile pripremljene i ranije, ali da se čekalo konačno očitovanje Grada. "Kaznene prijave odavno su spremne, ali smo na neki način čekali da gradonačelnik Zagreba i direktor Arene dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer", rekao je odvjetnik, piše Index.

Prema njegovim riječima, uskraćivanje dozvole za drugi koncert nanijelo je financijsku štetu Gradu Zagrebu jer Arena nije bila u zakupu. "Gradonačelnik je iz svog osobnog interesa postupao na štetu interesa Grada Zagreba i gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni", rekao je Marijanović.

Najavio je da se tužbe i imovinsko-pravni zahtjevi neće odnose na Zagrebački holding, već osobno na Tomaševića i Šarića. "Holding kao društvo ne može odgovarati za postupke pojedinaca. Tužbe će biti usmjerene protiv njih dvojice osobno i oni će osobnom imovinom odgovarati za štetu", izjavio je.

Stigao odgovor iz Grada

Osvrćući se na zaključak zagrebačke Gradske skupštine o zabrani simbola koji potiču na mržnju, Marijanović je rekao da taj dokument nema posebnu pravnu težinu. "Taj zaključak nije rekao ništa novo. On vrijedi u Zagrebu, ali i u svim drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj, kao i u privatnim prostorima", naveo je, dodajući da protiv Thompsona ni organizatora koncerata u posljednjim nastupima nisu podnesene prekršajne ili kaznene prijave.

Odvjetnik je također kritizirao način na koji je, prema njegovim tvrdnjama, vođena komunikacija s Gradom Zagrebom. "Problem je što komunikacija nije tekla. Na više upita organizatora i na moj opširan dopis nikada nismo dobili odgovor", rekao je, ustvrdivši da nisu predstavljeni nikakvi novi uvjeti za održavanje koncerata.

"Ako gradonačelnik svoj osobni interes i političko dopadanje stavi ispred interesa Grada, onda to zovemo politička korupcija", izjavio je Marijanović, zaključivši kako smatra da je "gradonačelnik potpuno otišao u prazno" te da je kazneni postupak "tek početak cijele priče".

Iz Grada Zagreba su, nakon najave kaznenih prijava, poručili da je gradonačelnik već ranije isticao kako svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava ima na raspolaganju pravne mehanizme. "Svatko tko smatra da mu je neko pravo narušeno može koristiti pravne instrumente u skladu sa zakonima i procedurama demokratskog društva", odgovorili su iz Grada.

Podsjetimo, Thompson je na koncertu održanom 27. 12. pozvao na rušenje Tomaševića, a zagrebačku vlast nazvao je "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista".