Urnebesna objava! Tisja još jednom oduševila: "Bome ona od njega starija 10 godina"

Poznata splitska umjetnica i karikaturistica Tisja Kljaković Gašpić još jednom je pogodila u sridu svakodnevne situacije koje svi dobro poznajemo. Na svom Facebook profilu objavila je novu ilustraciju iz popularnog serijala Oni, ovoga puta pod naslovom „Upisivanje gostiju“.

Na crtežu vidimo tipičan prizor sezone. Iznajmljivači primaju goste, a dok jedan vodi papirologiju i unosi podatke na laptop, drugi ne može odoljeti da ne prokomentira: „Bome ona od njega starija 10 godina.“

Kao i obično, Tisja kroz humor i jednostavne crte prikazuje mentalitet, svakodnevne navike i „male razgovore“ koji čine našu stvarnost.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare.