'Upao' u policijsku kontrolu: U autu mu našli kokain

Koordiniranim radom policijskih službenika Mobilne jedinice granične policije Jug i Policijske postaje Ploče u nedjelju, 30. studenog, oko 4,45 sati, na državnoj cesti D-8 u mjestu Komin zaustavljeno je osobno vozio riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak.

Kod vozača su pronađene tri vrećice s ukupno 42,16 g kokaina i plastična slamka s 0,90 grama kokaina, koja droga je uz potvrdu oduzeta.

Ponuđeno testiranje na prisutnost droge u organizmu je vozač kategorički odbio.

Uhićen je i doveden u prostorije policije gdje je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

Zbog odbijanja testiranja na droge je prekršajno je sankcioniran novčanom kaznom od 1.320 eura i šestomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.