UOČI DERBIJA, POLICIJA JOŠ JEDNOM UPOZORAVA Navijači Hajduka bit će prepraćeni do 'sterilne zone', 'Big Brother' sve vidi

U nedjelju, 17. prosinca 2023. godine s početkom u 17.15 sati na Gradskom stadionu „Maksimir“ u Zagrebu odigrat će se nogometna utakmica SuperSport HNL-a između GNK Dinamo i HNK Hajduk. Događaj je proglašena utakmicom visokog rizika i sukladno tome policija će tijekom cijelog dana s dovoljnim brojem policijskih službenika poduzimati sve mjere sigurnosti.

U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivaju se svi posjetitelji da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje Ravnateljstvo policije navodi u nastavku priopćenja.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni u 15.15 sati (za tribine zapad i sjever), a od 14.45 sati za tribinu jug predviđenoj za smještaj gostujućih navijača, stoga pozivamo posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve. Imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi.

Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba, posebice oko stadiona

Na dan odigravanja utakmice u nedjelju 17. prosinca 2023. godine organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te sukladno Prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, kao i Rješenju Policijske uprave zagrebačke, uspostaviti posebnu regulaciju prometa na način da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:

parkiralište ispred zapadne tribine stadiona Maksimir,

parkiralište tržnice Borongaj,

poligon za obuku vozača Borongaj,

parkiralište kod bazena Svetice,

parkiralište od spomenika Bacača diska do zapadnoga parkirališta stadiona Maksimir,

Ulicu D. Budaka od tržnice Borongaj do bazena Svetice,

Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici,

zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta, Trg J. F. Kennedya,

južni nogostup Maksimirske ceste u dužini sjeverne tribine stadiona Maksimir.

Mjere posebne regulacije prometa bitće na snazi do 24 sata (ponoć).

Obavijest za gostujuće navijače

Ulazi u stadion za gostujuće navijače bit će otvoreni od 14.45 sati (iznimno u slučaju potrebe od 14.30 sati).

Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko predviđen je od 12 sati, a navijači koji stignu do 14 sati bit će pravovremeno prepraćeni do tzv. “sterilne zone” stadiona Maksimir. Zbog pojačanog prometa, aktivnosti prihvata i okupljanja navijača provodit će se iza naplatnih kućica, kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje protočnosti prometa izlaska s autoceste.

Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na prostoru poligona za obuku vozača Borongaj.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima u stadion redarska služba provodi sigurnosne provjere. Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor i

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugim zakonima. Pored ostalog, ulazak u stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanja javnih okupljanja

Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima – prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice – audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.

Pozivamo posjetitelje i gledatelje oba javna okupljanja da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.