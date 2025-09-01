Umor kao najveći rival Dinamu – može li Hajduk ponoviti prošlogodišnji bijeg?

U subotu navečer doznali smo raspored odigravanja utakmica u skupinama Europske i Konferencijske lige, oglasila se UEFA te javnosti, kao i Dinamu i Rijeci, hrvatskim predstavnicima u ta dva natjecanja, predočila svoj plan i program. Hajduka u toj priči nema, no tema europskog rasporeda za Splićane nije nevažna.

Na Poljudu se nadaju da će umor dohvatiti prije svega dinamovce, jer su im u ovom trenutku ipak oni glavni konkurenti za naslov (ili obrnuto, kako hoćete), dok je Rijeka zasad u debeloj sjeni.

No ne bi ni u Splitu niti u Zagrebu imali ništa protiv da se društvo s Rujevice uz pomoć europskih iskušenja još manje uspori te, praktički, već ove jeseni ostane bez imalo šansi za obranu naslova.

Hajduk bi u sljedeća četiri mjeseca definitivno mogao dobiti šansu za bijeg na vrhu SHNL-a, ako, naravno, svoj posao bude odrađivao kako njegovi navijači priželjkuju. Umor konkurenata mogao bi poslužiti kao dodatno gorivo splitskom bolidu s vozačem Gonzalom Garcijom, kao što je to uostalom bio protekle sezone u isto vrijeme kad je za volanom bio Gennaro Gattuso.

Podsjetimo, od prvih ligaških utakmica nakon rujanske reprezentativne stanke pa do kraja siječnja (i početka veljače), prvog ligaškog kola nakon Dinamovog završetka natjecanja u skupini Lige prvaka, u 15 odigranih utakmica u prvenstvu Hajduk je od svog najvećeg rivala osvojio sedam bodova više, a Rijeka čak devet. Dinamo je nakon pet kola bio prvi s 13 bodova, Rijeka i Hajduk su ga pratili s 11. Nakon 20. kola, Riječani su vodili s 39, Splićani bili drugi s 37, a Zagrepčani treći s tek 32 boda.

Dinamo će u 100 dana odigrati 21 utakmicu

Priča se ponavlja, ponovno će Dinamo ući u žrvanj od dvije utakmice tjedno, koji će se nakon 20. rujna i derbija na Poljudu do kraja godine prekidati samo s dvije reprezentativne pauze, eventualnim, ne baš i realnim, ispadanjem od imenjaka iz Predavca u Hrvatskom kupu, te u tjednu koji dolazi krajem studenoga i početkom prosinca.

Potom mu u siječnju 2026., nakon vrlo kratkih božićnih praznika, slijede još dva europska dvoboja te dvije ligaške utakmice (s Vukovarom 1991 vjerojatno će zaigrati u nedjelju, 1. veljače), što znači da će zagrebačka momčad u nešto manje od pet mjeseci odigrati 25 utakmica (24 ispadnu li u Predavcu).

Do kraja ove godine, od 10. rujna, za kada je predviđen taj kup-dvoboj, do 20. prosinca (ili dan prije ili dan kasnije) kad im je na meniju Lokomotiva, dinamovci će u oko 100 dana na travnjak izaći, maksimalno, 21 put. Hajduk će u tom razdoblju odigrati očekivanih šest utakmica manje, također ovisno kako će proći s Koprivnicom u Kupu.

Nenad Bjelica, koji je lani iznimno uspješno vodio Dinamo u pet jesenskih utakmica u skupini Lige prvaka (osam bodova), nije pronašao recept kako uspjeh prebaciti i na travnjake SHNL-a. Danas je to jedan posve novi Dinamo, ali problem je ostao isti. Kako uspješno ratovati na dva najozbiljnija fronta, pitanje je na koje će odgovor pokušati naći novi plavi general Mario Kovačević.

Raspored utakmica Dinama i Hajduka

Posebnost Dinamovog rasporeda u sljedećem rasporedu su vezane teške utakmice. Dvaput će mu ove jeseni nakon derbija s Hajdukom u goste dolaziti europski teškaši. Za 20-ak dana u tjednu nakon Poljuda u Maksimir stiže Fenerbahče, a u prosincu nakon najvećeg derbija u Zagrebu gost glavnog grada Hrvatske bit će Betis.

No i Hajduk će imati svoje iskušenja, listopad je mjesec u kojem će svoj dom na Poljudu vidjeti samo na treninzima. Vukovar 1991, Istra 1961, Gorica pa, za očekivati je, osmina finala finala Kupa, i Slaven Belupo, pet je utakmica koje će od oko 4. listopada pa do oko 1. studenoga Splićani odraditi na gostovanjima. Kući se vraćaju tek vikend iza Svih svetih kada im u goste stiže Osijek.

Iako se u ovom trenutku ne čini kao ozbiljan kandidat za titulu, njena braniteljica Rijeka zaslužila je analizu. Do kraja godine trebala bi odigrati isti broj utakmica kao Dinamo (opet ovisno u ishodu u šesnaestini finala Kupa u kojem gostuje kod Maksimira), a nju pakleni raspored čeka u studenom. Kreću s tri gostovanja kod Dinama, Lincolna i Varaždina, pa im nakon reprezentativne stanke u goste stižu Hajduk i AEK Larnaca, dok priču zaključuju kod Lokomotive. Tko preživi, pričat će...