Umirovljenik ostao bez 125.000 eura, evo kako se to dogodilo

Početkom travnja 2026. godine, 78-godišnji hrvatski državljanin podnio je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare.

Naime, oštećeni je putem društvene mreže kontaktirao osobu koja je nudila ulaganje u kriptovalute te je uplatio u nekoliko navrata različite novčane iznose, po uputama takozvanog brokera.

Kasnije je obaviješten o velikoj zaradi, međutim, nakon uvida u poslovanje svog računa, shvatio je da su sredstva prebacivana s njegovog žiro računa, a ne stvarno zarađena.

Ukupna šteta iznosi 125.000 eura, te slijedi podnošenje kaznene prijave zbog računalne prijevare.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska nepoznatog počinitelja.

"Građane pozivamo na oprez te da ne dijele osobne i bankovne podatke s nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputama.

Dobro se informirajte prilikom investiranja i potražite financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija prije nego što uložite novac. Ne vjerujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju na trgovanje kriptovalutama iako nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas pritom da je riječ o jednostavnom načinu poslovanja.

Svaku sumnju u prijevaru i sličnu kažnjivu radnju odmah prijavite policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji", apeliraju iz policije.

Detaljne informacije o tome kako izbjeći prijevare mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu Web heroj.