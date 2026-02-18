Umirovljeni kapetan: "Kurt Cobain je ubijen"

Kurt Cobain pronađen je beživotan u stakleniku koji je bio povezan s njegovim domom u Seattleu, a istražitelji su u svega nekoliko sati zaključili kako je riječ o samoubojstvu.

No sada jedan umirovljeni kapetan Policijske uprave Seattle iznosi tvrdnje da se fizički dokazi s mjesta smrti frontmena Nirvane "ne poklapaju", optužujući pritom istragu za ozbiljne propuste i sugerirajući da je scena mogla biti postavljena tako da izgleda kao da si je glazbenik oduzeo život, donosi Daily mail.

Umirovljeni kapetan Neil Low, koji je, prema vlastitim riječima, proveo 50 godina u Policijskoj upravi Seattle (SPD), izjavio je za Daily Mail da smatra kako istražitelji nisu adekvatno tretirali Cobainovu smrt kao potencijalno ubojstvo.

Low navodi i da ga je 2005. godine tadašnji nadređeni zamolio da napravi reviziju slučaja. Ipak, naglašava se da Neil Low nije sudjelovao u prvotnoj istrazi te da se ona nije vodila u njegovoj nadležnosti.

"Ne kupujem priču o samoubojstvu"

U razgovoru za medije Neil Low otvoreno dovodi u pitanje službeni zaključak.

"Jednostavno ne vjerujem da je Kurt to učinio sebi", rekao je, opisavši istragu SPD-a kao "potpuno promašenu".

Prema njegovim tvrdnjama, sumnju mu izazivaju, kako kaže, anomalije povezane s tragovima krvi, sama brutalnost rane od sačmarice te navodne nedosljednosti u zatečenim okolnostima na mjestu događaja.

Low tvrdi i da je uočio nesuglasja između obdukcijskog nalaza i policijskih izvješća. Kao problematične navodi dijelove dokumentacije koji, prema njegovim riječima, uključuju nestale bilješke, izostavljena zapažanja svjedoka te oprečne detalje o događajima koji su prethodili Cobainovoj smrti.

Jedan dio tih odstupanja objašnjava mogućnošću ljudske pogreške u pisanju izvješća, no smatra da ukupna slika upućuje na ozbiljniji problem.

"Jedna stvar kod pisanja izvješća je ljudski faktor: pogrešno čuto, pogrešno shvaćeno, zamijenjene misli i zaboravljeni detalji", rekao je Neil Low.

Poziv na ponovno otvaranje slučaja

Iako priznaje da su istražitelji mogli biti "zavedeni", Low tvrdi da danas vjeruje kako se ne radi o samoubojstvu.

"Odveli su ih na krivi trag. Možda bih i ja nasjeo na to, ali sada mislim da je riječ o ubojstvu i doista mislim da bi slučaj trebalo ponovno otvoriti", zaključio je Neil Low, piše Daily mail.

Slučaj smrti Kurta Cobaina, koji desetljećima izaziva kontroverze i teorije, tako ponovno dobiva novu dimenziju – ovaj put kroz tvrdnje čovjeka koji je, prema navodima, naknadno pregledao policijsku dokumentaciju i smatra da službeni zaključak ne odgovara svim dostupnim tragovima.