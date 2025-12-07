ULTRAMARATON 53 KM OD PREVLAKE DO SRĐA Branko Šubić odao počast dubrovačkim braniteljima

U subotu je bilo iznimno živahno u Dubrovniku. Prekrasan sunčan dan i blagdan Svetog Nikole privukli su mnoštvo turista na Stradun, zidine i ostale znamenitosti Bisera Jadrana. Ali najveća gužva bila je na Srđu, brdu iznad Dubrovnika na kojemu se nalazi spomen križ postavljen daleke 1935. godine, a koji su 6. prosinca 1991. srušili srpsko-crnogorski agresori. Samo nekoliko dana nakon toga branitelji Srđa su od nekoliko dasaka napravili drveni križ, kao znak da su još uvijek na Srđu. Križ je obnovljen 1997. godine, dok je ostatke srušenog križa 2003. blagoslovio papa Ivan Pavao II.

Taj je križ danas simbol otpora, ali i spomen na dubrovačke branitelje od kojih su neki žrtvovali živote u obrani svog grada i svoje države. Naime tog 6. prosinca je, u najrazornijem napadu na Dubrovnik ikada, živote izgubilo 16 osoba, a još je 60 ranjeno. Stoga je logično da se upravo na taj dan obilježava Dan dubrovačkih branitelja.

Svoj doprinos ove je godine odlučio dati Branko Šubić, 63-godišnji Petrinjac kojega je hrvatska javnost upoznala upravo kroz njegove akcije posvećene održavanju spomena na hrvatske branitelje. On je to učinio na svoj prepoznatljiv način, ultramaratonom čiji je start bio kod tvrđave Fort Oštra na istoimenom rtu, što je najjužnija kopnena točka Hrvatske, dok je cilj bio upravo kod spomen križa na Srđu.

Ukupno je Šubić pretrčao 53 km, a o tome koliko je to zahtjevna akcija bila najbolje svjedoči podatak da je pri tome potrošio 3.600 kalorija.

- Kada sam 2016. godine pokrenuo projekt "Branko Šubić za branitelje" imao sam dva osnovna cilja. Prvi je očuvanje spomena na hrvatske branitelje, što je iznimno važno jer smatram da ne smijemo dozvoliti da protekom vremena u zaborav padnu oni koji su najzaslužniji za to što danas imamo svoju državu. Drugi je želja da moj grad Petrinju na simboličan način povežem sa svim krajnjim točkama Hrvatske - otkrio je Šubić.

Za one koji se pitaju kako je to povezao Petrinju s najjužnijom točkom Hrvatske kada je došao samo do Dubrovnika, odgovor se krije u podatku da je 2021. godine upravo od spomen križa na Srđu krenuo na put dug 520 km koji ga je prvo doveo do Knina, a potom je savladao još i dionicu od Gline do Petrinje.

Na isti je način 2022. godine ultramaratonom Ilok - Vukovar dovršio spajanje svog grada s krajnjim istokom Hrvatske jer je još 2017. u pet dana pretrčao 265 km od Vukovara do Petrinje. Tome još treba dodati akciju od prošle godine kada je start 323 km dugog etapnog ultramaratona bio u Savudriji, najzapadnijoj točci Lijepe naše, a cilj, treba li to uopće spominjati, u Petrinji.

- Hvala svima koji redovito podržavaju moje akcije, a ovom prilikom se želim posebno zahvaliti Ministarstvu hrvatskih branitelja čiji me je predstavnik Nikša Kusalić danas dočekao na Srđu, kao i 2021. kada me je s istog mjesta ispratio na daleki put prema mojoj Petrinji. Također veliku zahvalnost izražavam predstavnicima Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91., Metodiju Prkačinu, Slobodanu Rošku i Vlahu Vlahutinu koji su praktički cijeli dan bili uz mene i moju pratnju i pružili nam svu potrebnu pomoć - zaključio je Šubić.