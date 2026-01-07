Uloženo oko 50.000 eura: Nova javna rasvjeta na dionici od 270 metara u Podstrani

U Podstrani su završeni radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u dijelu Hercegovačke ulice, na dionici od kućnog broja 58 do 75, u ukupnoj duljini od oko 270 metara.

Dovršene radove obišao je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, istaknuvši kako je riječ o još jednom u nizu infrastrukturnih zahvata kojima se kontinuirano ulaže u sigurnost i kvalitetu života mještana. U sklopu projekta obnovljena je postojeća javna rasvjeta te su ugrađena moderna i energetski učinkovita LED rasvjetna tijela koja osiguravaju bolje i ravnomjernije osvjetljenje ulice.

"Nova rasvjeta donosi višestruke prednosti – povećanu sigurnost za pješake i vozače, bolju vidljivost u noćnim satima te smanjenje potrošnje električne energije i troškova održavanja. Ujedno se smanjuje i svjetlosno zagađenje, čime se doprinosi zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovaj zahvat dio je šireg plana Općine Podstrana usmjerenog na modernizaciju komunalne infrastrukture i postupnu obnovu javne rasvjete na području cijele općine", otkrio je Mijo Dropuljić.

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 50.000,00 eura s PDV-om