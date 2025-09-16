Ulaznice planule: Poljud je rasprodan za derbi Hajduka i Dinama

Sve ulaznice koje su se našle u prodaji za derbi Hajduk - Dinamo su rasprodane. Na Hajdukovoj službenoj stranici, na linku na kojem se inače kupuju ulaznice, stoji da "za odabrani događaj više nema raspoloživih mjesta u online prodaji". U prijevodu, rasprodano je sve, javlja Gol.hr.

U prodaji je bilo oko 13.000 ulaznica jer Hajduk ima oko 19.000 sezonskih pretplatnika koji su još u lipnju i srpnju kupnjom pretplata osigurali svoje mjesto na svim utakmicama SuperSport HNL-a i Kupa.

Tome treba dodati i oko 1700 ulaznica namijenjenih za navijače Dinama i dolazimo od brojke od 33.987, koliko iznosi kapacitet Poljuda.