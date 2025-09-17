Ukrajinski klavirski virtuoz Dmytro Choni na 12. Piano Loop Festivalu

„Njegovo umijeće fraziranja, liričnost, nijanse i savršena kontrola dinamike, transparentnost i, ako je potrebno, izvanredna virtuoznost su izvanredni. Njegova sviranja stoga uvijek zrače aurom najvišeg umjetničkog cilja i najfinije osjetljivosti“, kritika časopisa Pizzicato dala je najbolji opis pijanista Dmytra Chonija te poziv da ne propustite njegov nastup na 12. Piano Loop Festivalu. Choni će se splitskoj publici predstaviti interpretirajući djela Brahmsa, Schumanna, Debussyja i Liebermanna. Njegov je nastup na programu 18. rujna u 20 sati.

Dmytro Choni je ukrajinski pijanist rođen u Kijevu 1993. godine. Počeo je svirati klavir s četiri godine kod Galine Zaslavets, a kasnije je studirao u Kijevu kod Nine Naiditch i profesora Yurija Kota. Formalno obrazovanje završio je kod profesorice dr. Milane Chernyavske na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu, a mentorirala ga je i Gabriela Montero. Choni je stekao međunarodno priznanje nizom važnih nagrada, uključujući Međunarodno pijanističko natjecanje Van Cliburn 2022., Međunarodno pijanističko natjecanje Leeds 2021., Bösendorfer USASU 2019. i Međunarodno pijanističko natjecanje Paloma O’Shea Santander 2018. godine.

Nastupao je kao solist s orkestrima kao što su Kraljevska filharmonija Liverpoola, Simfonijski orkestar Fort Wortha, Simfonijski orkestar Phoenixa, Simfonijski orkestar RTVE, Nacionalni simfonijski orkestar Ukrajine, Simfonijski orkestar Lihtenštajna i Nacionalni simfonijski orkestar Dominikanske Republike, a surađivao je i s mnogobrojnim renomiranim dirigentima. Njegov debitantski album objavio je Naxos 2020. godine, a sadrži djela Debussyja, Ginastere, Ligetija i Prokofjeva. Album je dobio nagradu Supersonic Award časopisa Pizzicato. Njegovo sljedeće izdanje zakazano je za ožujak 2025. za izdavačku kuću naïve records i uključuje djela Debussyja, Liszta, Silvestrova i Liebermanna.

Nedavni angažmani uključuju njegov debi sa Simfonijskim nacionalnim orkestrom RAI Torino, nastupe s Bečkim komornim orkestrom, Badische Philharmonie Pforzheim i Poljskim komornim filharmonijskim orkestrom, kao i samostalne recitale u Beču, Hamburgu, Düsseldorfu, Hannoveru i Barceloni. Često nastupa s violinistom Frankom Peterom Zimmermannom, s kojim snima dva albuma za BIS Records. Nadolazeći angažmani uključuju recitale u gradovima poput Londona, Amsterdama, Münchena i New Yorka, kao i turneje po Južnoj Koreji i Kini.

Detalji o nastupu Dmytra Chonija u Hrvatskom domu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://hdsplit.hr/koncerti/detalj/dmytro-choni/. Pokrovitelji festivala su Grad Split, Županija Splitsko-dalmatinska, Turistička zajednica grada Splita i Ministarstvo kulture i medija RH. Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split. Koncerti su besplatni za umirovljenike. Gratis ulaznice moguće je preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split. Jedna osoba može preuzeti maksimalno dvije pozivnice, a broj gratis mjesta je ograničen.