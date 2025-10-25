Uhvaćen dva mjeseca kasnije: Policajac izazvao nesreću sa smrtnim ishodom – i pobjegao!

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke i Postaje prometne policije Karlovac, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu, dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz tešku prometnu nesreću koja se dogodila 22. kolovoza oko 20:10 sati na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu (državna cesta DC-1), u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su teško ozlijeđene.

Istragom je utvrđeno da je za izazivanje nesreće odgovoran policijski službenik Ravnateljstva policije, koji je izvan službe upravljao osobnim vozilom te, nakon što je izazvao nesreću, napustio mjesto događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenima.

Protiv osumnjičenog je Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona, te kazneno djelo nepružanja pomoći iz članka 123. stavka 2. Kaznenog zakona.

Prema nalazima istrage, osumnjičeni je pretjecao kolonu vozila u trenutku kada prometna traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna, uslijed čega je iz suprotnog smjera naišlo vozilo bosanskohercegovačkih registracija. Vozač tog vozila, 56-godišnji državljanin BiH, pokušao je izbjeći sudar, ali je izgubio nadzor nad vozilom te prešao na suprotnu stranu kolnika i sudarivši se s automobilom karlovačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 25-godišnja vozačica.

U toj je nesreći 56-godišnji vozač smrtno stradao, dok su vozačica i 26-godišnji putnik iz drugog automobila zadobili teške tjelesne ozljede.

Policajac koji je izazvao nesreću pobjegao je s mjesta događaja i nije pružio pomoć unesrećenima, iako je to, kako navodi policija, mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili druge.

Nadležni rukovoditelj udaljio ga je iz službe, a protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak pred nadležnim disciplinskim sudom.

Podsjetimo, zbog očevida i policijskog postupanja promet je bio u prekidu gotovo pet sati, a normaliziran je kasno navečer.