Uhićena dvojica Rumunja zbog krađe nautičke opreme vrijednosti preko 45 tisuća eura

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Ston kojeg su proveli u suradnji s kolegama iz Dubrovnika, Metkovića, Ploča i PU Ličko-senjske, dvoje rumunjskih državljana u dobi od 48 i 55 godina sumnjiče se za ukupno sedam kaznenih djela i to dva produljena kaznena djela krađe, tri kaznena djela krađe, jednu tešku krađu i jedno produljeno kazneno djelo teške krađe.

Kaznenim djelima je oštećeno ukupno 14 osoba, a ukupna materijalne šteta procjenjuje se na 45.900 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sumnjiče se da su u dva navrata i to sredinom srpnja i sredinom rujna ove godine došli na područje Dubrovačko-neretvanske i Ličko-senjske županije gdje su tijekom noćnih sati odlazili u pomorske lučice na području Orebića, Drača, Mokošice, Sustjepana, Blaca, Komina i Sveti Juraj u Senju i s usidrenih plovila otuđivali nautičku opremu.

Otuđili su veći broj sondera i vanbrodskih motora, ali i navigacijske uređaje, sat motora, sonar i pomorski radio nakon čega su ukradenu nautičku opremu prodavali u Rumunjskoj.

Po raspisanoj potrazi Policijske postaje Ston osumnjičene rumunjske državljane uhitili su policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske 20. listopada ove godine u Senju nakon čega su dovedeni u Policijsku postaju Ston na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su uz kaznenu prijavu jutros predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.