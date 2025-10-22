Uhićen Tomislav Zubak, sin kontroverznog trgovca oružjem

Policijski službenici FUP-a i istražitelji POSKOK-a provode od jutros operativnu akciju "Barut" na području Srednjobosanskog kantona, u vezi sumnjive prodaje imovine tvrtke "Vitezit".

Za Klix.ba potvrđeno je da je uhićen Tomislav Zubak, sin moćnog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. On je odgovorna osoba u tvrtki "WGD d.o.o." Vitez.

Očekuje se uhićenje još nekoliko osoba, među kojima je i Behrija Huseinbegović – stečajna upraviteljica.

Više policijskih vozila nalazi se na ulazu i ispred upravne zgrade, kao i policijski službenici FUP-a. Mještani su kazali da je tijekom jutra bilo mnogo policijskih vozila i na širem području Viteza.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine "PS Vitezit d.o.o. Vitez" u stečaju, namijenjene za proizvodnju oružja i vojne opreme, te zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac "WDG d.o.o. Zagreb" ušao u posjed te tvrtke.

Izvršeni su pretresi

Izvršeni su pretresi u "PS Vitez d.o.o." u stečaju, pravnoj osobi "WDG d.o.o. Vitez" i na više lokacija u Srednjobosanskom kantonu.

Kontroverzni trgovac oružjem Zvonko Zubak kupio je dio tvrtke "Vitezit" iz Viteza u postupku koji je završio i na sudu, iako Zubak tvrdi da je imovina koju je kupio sposobna za proizvodnju baruta za potrebe namjenske industrije Federacije BiH.

Veliki proizvodni pogoni tvrtke "Vitezit" u tri puta provedenoj prodaji nakon stečaja prodani su zagrebačkoj tvrtki "WDG Produkt", iza koje stoje Zvonko Zubak i njegov sin Matias.

Krajem kolovoza ove godine Općinski sud u Travniku odbio je tužbu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine kojom se osporava prodaja imovine "Vitezita" tvrtki Zvonka Zubaka u vrijednosti od 10,8 milijuna maraka.

U međuvremenu, imovina nekadašnjeg diva namjenske industrije rasparčana je na privatne tvrtke, radnici već više od desetljeća čekaju svoja potraživanja, dok značajna količina uskladištenog raketnog baruta i kemijskih spojeva propada u neadekvatnim skladištima.

"Vitezit" je prije šest godina prodan zagrebačkoj tvrtki "WDG Produkt", koja se spominjala u aferi s ukrajinskim naoružanjem. Tako je nekadašnji gigant vojne industrije u BiH postao predmet istrage u novoformiranom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Stečaj "Vitezita" obilježile su brojne žalbe i kaznene prijave vjerovnika, koji su upozoravali na propuste, poput nezakonite prodaje državne imovine.