Uhićen "doktor" koji je prevario 80-godišnjakinju!

Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo 16. travnja u 23:34 sati policija je kontrolirala 33-godišnjeg državljanina Ukrajine. Tijekom provjere utvrđeno je da je za njim raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, nakon čega je odmah uhićen i priveden u Policijsku postaju Đakovo.

Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga tijekom koje je kod osumnjičenog pronađeno i oduzeto više od 10.000 eura i 200 američkih dolara, kao i drugi predmeti povezani s kaznenim djelom.

Kriminalističkim istraživanjem policije utvrđena je osnovana sumnja da je 9. travnja počinio kazneno djelo prijevare, pri čemu je 80-godišnju Đakovčanku oštetio za oko 70.000 eura.

Osumnjičeni je 17. travnja u 20 sati, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.