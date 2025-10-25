Uhićen 60-godišnjak: Vozio bez vozačke, oduzet mu auto

U četvrtak, 23. listopada u 21.40 sati u Zadru u Zagrebačkoj ulici policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnji hrvatski državljanin.

Kontrolom je utvrđeno da muškarac sudjeluje u prometu i upravlja vozilom unatoč što mu je izvršnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih bodova, a rješenjem je određeno da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole mora ponovno polagati vozački ispit.

S obzirom na to da se radi o učestalom ponavljaču prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ostvareni su zakonski uvjeti te je od prekršitelja privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.

60-godišnjak je uhićen i doveden u prostorije policije. Jučer je uz optužni prijedlog odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je u optužnom prijedlog zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 12 mjeseci.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.