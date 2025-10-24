Uhićen 28-godišnjak zbog razbojništva na benzinskoj postaji u Kaštel Sućurcu

U subotu, 11. listopada oko 1:25 sati u Kaštel Sućurcu u prostorije benzinske postaje, za sada nepoznata osoba je uz prijetnju pištoljem uposleniku otuđila novac, nakon čega se udaljila. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

Kriminalističkim istraživanjem provedenim nad 28-godišnjakom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo razbojništvo, razbojništvo u pokušaju i teška krađa radi čega će biti kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 28-godišnjak 11. listopada 2025.godine u 1,25 sati uz prijetnju pištoljem otuđio novac. Uz prijetnju pištoljem od djelatnika je tada otuđio 1300 eura, nakon čega je pobjegao.

Također, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 10. listopada 2025. godine oko 22 sata uz prijetnju pištoljem na području Kaštel Staroga pokušao od djelatnika otuđiti novac u čemu nije uspio. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na opisani način počinio kaznena djela razbojništvo i razbojništvo u pokušaju.

Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26.rujna 2025. godine tijekom noći na području Kaštel Gomilice s ciljem prisvajanja protupravne imovinske koristi maskiran provalio u trgovinu na način da je kamenom razbio staklo na ulaznim vratima trgovine iz koje je otuđio 350 eura.

U sklopu istraživanja pretragom stana policijski službenici su pronašli i oduzeli i 28,46 grama droge marihuane radi čega će 28-godišnjak biti i prekršajno prijavljen zbog posjedovanja droge.