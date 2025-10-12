UEFA mijenja format kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo: Igrat će se poput Lige prvaka?

Proširenja velikih natjecanja koja su se dogodila u proteklom desetljeću učinila su kvalifikacije nezanimljivima odnosno ni približno tako interesantnima kao što je to znao biti slučaj. Uz spoznaju da na Europsko prvenstvo idu 24 reprezentacije, a na Svjetsko prvenstvo njih 48, od čega 16 iz Europe, kvalifikacije su nekako izgubile svoju draž.

Stoga UEFA ozbiljno razmišlja o uvođenju novog formata kvalifikacija, koje bi bile po uzoru na one iz Lige prvaka. Kako u svojoj ekskluzivi piše britanski The Times, povod za sve to je strah od totalnog pada interesa gledatelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

To bi otvorilo vrata održavanju većeg broja većih utakmica, dok bi manjenacije i dalje mogle uživati u susretima s velikim imenima. Konkretno, razmatra se i korištenje Lige nacija kao dijela kvalifikacija.

Sve reprezentacije će igrati jednu ligu?

Britanci pišu da će UEFA održati "veliki pregled međunarodnih kvalifikacija" pri čemu najviše šanse za usvajanje ima novi format Lige prvaka. Iako uveden tek na početku prošle sezone, već dobiva hvalospjeve zbog povećanja atraktivnosti za sve uključene, a UEFA smatra da bi novi format kvalifikacija mogao potaknuti tj. obnoviti interes navijača.

Trenutni proces kvalifikacija je takav da i broj gledatelja i interes navijača opada uslijed nedostatka atraktivnih utakmica, a što bi se uvođenjem novog formata itekako promijenilo.

U svakom slučaju, UEFA traži pravu formulu uz nit vodilju koja mora ostati ultimativni broj jedan: da se svim nacijama i dalje daje poštena i jednaka šansa za kvalificiranje na svjetska i europska prvenstva. Ako pritom proces kvalifikacija može postati zabavniji za navijače i kao rezultat toga da se poveća broj gledatelja, onda bi to bio dodatni bonus, piše Gol.hr.