Udario dijete na nogostupu pa pobjegao s mjesta nesreća. Teško je ozlijeđeno

U Stubičkim Toplicama u subotu se dogodila prometna nesreća u kojoj je dijete teško ozlijeđeno.

Do prometne nesreće došlo je oko 21:20 sati, kada je vozač, koji je vozio iz smjera Donje Stubice prema Oroslavja, držao preblizu desnom rubu kolnika, zbog čega je desnim kotačima zahvatio rubni kamen nogostupa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon toga je dijelom vozila prešao na podignuti nogostup i udario je 11-godišnje dijete koje je hodalo po nogostupu.

Vozač je s mjesta nesreće pobjegao bez da je pomogao djetetu, koje je Hitna pomoć prevezeno Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.

Policijski službenici su nakon intenzivne istrage u nedjelju pronašli vozilo i uhitili 22-godišnjeg hrvatskog državljanina te su ga nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, zbog osnovane sumnje kako je počinio kaznena djela iz članka 227. stavak 1. i članka 123. stavak 2. Kaznenog zakona, danas predali u pritvor.