Udala se naša manekenka koja je doživjela veliku tragediju

Protekla subota bila je jedan od najsretnijih dana u životu naše nekadašnje manekenke Kim Kosanović! Naime, lijepa brineta izgovorila je sudbonosno "da", svom partneru Bruni Soldi nakon dvije i pol godine veze. Na društvenoj mreži Facebook objavila je kako je izgledao njihov prvi romantični ples, a pokazala je i kako je izgledala njezina božanstvena vjenčanica.

Ako se prisjetimo, u ranim dvadesetim godinama Kim Kosanović imala je gotovo sve: ljepotu, talent i zavidnu modnu karijeru. A onda joj se, preko noći, savršen život pretvorio u noćnu moru. Potkraj srpnja 2017. godine mlada je manekenka iznenada pala u komu te u takvom stanju bila dva tjedna, i to zbog malformacije mozga koja joj je dijagnosticirana kada joj je bilo samo deset godina, pisao je Večernji list u listopadu 2022. godine.

Liječničke prognoze nisu bile nimalo optimistične, život joj je doslovno visio o koncu, a šanse za oporavak bile su minimalne, no ta hrabra djevojka nije posustajala. Iz bitke za život izašla je kao pobjednica. Kim je 2019. dala za Večernji list intervju kako bi podignula svijest javnosti o moždanom udaru kod žena. – Žene u tom slučaju imaju puno veću smrtnost i puno teže simptome nego muškarci i o tome se treba govoriti - započela je tada neustrašiva djevojka.