UČINI ĐIR – PODRŽI LOKALNE KREATIVCE Otočki dizajneri, umjetnici i kreativci u akciji: Pogledajte što se organizira u gradu Hvaru

Otočki dizajneri, umjetnici i kreativci već četvrtu godinu za redom okupit će se u gradu Hvaru na jednodnevnom sajmu Kreativni ĐIR s ciljem umrežavanja i promocije lokalnih rukotvorina.

Sajam će se održati u nedjelju 2.7. u popodnevnim satima, a druženje s domaćim kreativcima potrajat će do kasno u noć. Izlagači sada već tradicionalno svoje radove prezentiraju na šetnici uz more, ispred prostora zajednice FABRIKA 35, a program je popraćen lokalnim glazbenim izvođačem što cijeloj manifestaciji donosi dodatni mediteranski ugođaj. Opuštena šetnjica uz more, ćakula s izlagačima, piće i dobra muzika pokazali su se kao dobar recept koji uspješno spaja ugodno s korisnim i oživljava dobro poznati hvarski “đir”. Idejni začetnik i organizator manifestacije je udruga Platforma Hvar, a provodi se uz podršku Turističke zajednice Grada Hvara, Grada Hvara i Zaklade Kultura nova koja financira djelovanje udruge.

Ovogodišnjem ĐIR-u pridružuje se i udruga Hvar - metropola mora koja brine za maritimnu baštinu i tradicionalne brodove. Jedna od njihovih gajeta za ovu će prigodu poslužiti kao mala pozornica za glazbeni dio večeri.

Među izloženim proizvodima naći će se dizajnerski nakit, ručno rađene posude od gline ili cementa, drvene penkale, suvenirske majice, proizvodi od lavande, umjetničke slike… Sve redom osmišljeno i izrađeno u Hvaru, nadahnuto lokalnom kulturom i tradicijom, okusima i mirisima mora.

"Veseli nas da se svake godine na sajam uključuje sve veći broj kreativaca što pokazuje važnost ovakvih okupljanja usred ljetne sezone, kada se često lokalci i njihovi proizvodi izgube u masi turista i stranih proizvoda. Želja nam je povezati i predstaviti hvarske dizajnere koji svojim radom oduševljavaju domaće i strane te promovirati lokalno stvaralaštvo kao važan dio turističke ponude grada Hvara. Moda, dizajn, umjetnost, rukotvorine, jedinstveni suveniri i proizvodi koje stvaramo lokalno, grade i čuvaju naš hvarski đir".