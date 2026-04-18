Spektakl na Poljudu: Splitski kuglači dominiraju, slijedi vrhunsko finale!

U kuglani Poljud u tijeku je završnica pojedinačnog prvenstva Hrvatske u klasičnom kuglanju u konkurenciji 16 kuglača i kuglačica, koji su se plasirali u 1/8 finala nakon kvalifikacija održanih u Splitu 11/12.4.

U muškoj konkurenciji bilježimo dominaciju kuglača iz Splita, u polufinalu su čak trojica u dresovima tri različita kluba. Ivan Totić (Mertojak), Milan Kolić (Poštar) i Hrvoje Marinović (Zadar), dok je četvrti polufinalist veteran Darko Zovko iz Novih nada (Požega). Nove nade su ove godine ostvarile plasman u elitni razred-Super ligu, u čemu su veliki doprinos dali dva bivša igrača Mertojaka, Igor Šarkezi i jedan od najtrofejnijih, Mihael Grivičić.

Polufinalne utakmice na rasporedu su u nedjelju sa početkom u 11,10 a sastaju se Totić i Marinović, koji su ujedno u današnjim nastupima postigli najbolje rezultate, Totić (680), Marinović (675). Interesantno je da su njih dvojica u paru bili svjetski juniorski prvaci te seniorski prvaci Hrvatske, Marinović je već jednom bio pojedinačni prvak, aktualni je Europski pojedinačni prvak. Bit će to uistinu vrhunski kuglački meč na svjetskom nivou. Drugi par čine Kolić i Zovko. Finalna utakmica na rasporedu je u 12,30 sati.

Kod žena polufinalne parove čine Matea Juričić i Amel Nicol Imširović te Valentina Gal i Paula Polanšćak, sa početkom u 10,00, finale se održava paralelno sa muškim finalom u 12,30 sati.