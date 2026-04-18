Hezbolah popisao 5 uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom

Glavni tajnik Hezbolaha Naim Qassem iznio je pet ključnih uvjeta za mirni razvoj situacije nakon primirja između Izraela i Libanona. U izjavi koju su prenijeli lokalni mediji naglasio je kako bi oni trebali biti temelj svakog budućeg mirovnog sporazuma s Izraelom, piše Index.

Među zahtjevima se ističu trajni prekid svih oblika neprijateljstava na teritoriju Libanona, uključujući zračne, kopnene i pomorske operacije, zatim povlačenje izraelskih snaga s okupiranih područja do međunarodno priznatih granica, oslobađanje zatvorenika te povratak stanovništva u pogranična sela i gradove.

Kritika Washingtona

Kao važan element naveo je i obnovu zemlje uz potporu arapskih i međunarodnih partnera, ali uz odgovornost same države. Qassem je oštro kritizirao dokument o primirju koji je objavio U.S. Department of State na početku desetodnevne pauze u sukobima, ističući da, iako su ga potpisale izraelska i libanonska vlada, "nema nikakvu praktičnu vrijednost" te da predstavlja uvredu za Libanon.

Dodao je kako je Hezbolah, organizacija koju podupire Iran, spreman na "najvišu razinu suradnje" s libanonskim vlastima te da želi otvoriti novo poglavlje. Ipak, istaknuo je da primirje mora značiti potpuni prekid svih neprijateljskih aktivnosti.

"Budući da ne vjerujemo ovom neprijatelju, borci otpora ostat će na terenu s prstom na okidaču i odgovorit će na svako kršenje razmjerno", poručio je.

Naglasio je i da primirje ne može biti jednostrano, već ga moraju poštovati obje strane kako bi imalo stvarni učinak i osiguralo stabilnost u regiji.