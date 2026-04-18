Šok na Savi: Jadran pao, tri kluba sada dijele vrh ljestvice

U 14. kolu Prvenstva Hrvatske Mladost je slavila protiv Jadrana 15:12, čime se situacija na ljestvici dodatno zakomplicirala jer čak tri momčadi: Jadran, Mladost i Jug, imaju po 33 boda.

Aktualni hrvatski prvak nije bio na razini u derbiju kola. Nakon početnog i jedinog vodstva Jadrana 1:0 golom Marinića Kragića uslijedio je 'post' Splićana u ofenzivi. Mladost je to kaznila i serijom od 3:0 (Radulović, Tončinić i Nagaev) došla do prednosti 3:1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, taj početni nalet 'žabaca' bio je samo nagovještaj muke po Jadranu na Savi. U 12. minuti domaćin je imao visokih 6:2. Velike probleme gostima stvarala je pokretljiva obrana Mladosti: mnogi su udarci završavali u bloku, a ono što bi i prošlo zaustavljao je raspoloženi Čubranić na vratima. Već do sredine druge četvrtine imao je sedam obrana, a susret je završio s čak 15 uspješnih intervencija.

U 20. minuti, Mladost je samo povećalo vodstvo na 11:5. Splićani nisu pronalazili rješenje u napadu, spomenuta obrana 'žabaca' bila je na razini i odlično postavljena, dok isto ne možemo reći za aktualnog hrvatskog prvaka. Također, domaćin je u početku pametno iskorištavao igrača više: bile su to brze akcije, u sekundu, u kojima jadranaši nisu stigli reagirati.

Tračak nade Jadranu u trećoj četvrtini donijeli su Fatović i Butić, koji su od ukupnih devet pogodaka Splićana u 24 minute igre zabili osam! Uz par Bijačevih obrana držali su svoju momčad u igri, odnosno na samo 'minus tri'. Prednost Mladosti na otvaranju četvrte dionice bila je 12:9.

Splićani su se zatim približili na 12:10, pogotkom kapetana, ali mladostaši su s dva brza rješenja stigli na velikih 14:10, otprilike šest minuta do kraja utakmice. Jadran u završnici nije uspio do preokreta pa je u drugom ovosezonskom okršaju Zagrepčana i Splićana u PH-u slavila Mladost.

Kao što smo već naglasili, stanje na vrhu tablice se s ovakvim rezultatom na Savi dodatnom zakompliciralo. Jadran, Mladost i Jug imaju po 33 boda pa će se borba za 'jedinicu' nastaviti u iduća dva kola prvenstva, nakon kojih slijedi četvrtfinale.

U tu fazu bi svatko od spomenuta tri sastava želio krenuti kao vodeći, zbog eventualnog kasnijeg lakšeg ždrijeba.

Mladost – Jadran 15:12 (4:2, 4:3, 4:4, 3:3)

1. kolo Prvenstva Hrvatske. Zagreb, bazen uz Savu.

Mladost: Marcelić, Bašić (1), Tončinić (2), Buljubašić (1), Radulović (1), Biljaka (1), Bukić (2), Lazić (1), Nagaev (2), Vrlić (2), Babić, Harkov (1), Čubranić (15 obrana), Lončar (1). Trener: Hrvoje Hrestak.

Jadran: Bijač (8 obrana), Matković, Marinić Kragić (1), Radan, Butić (7), Pejković, Ćurković, Zović (1), Berehulak, Nemet, Fatović (3), Dužević, Čelar, Skejić. Trener: Jure Marelja.

Igrač više: Mladost (4/12), Jadran (5/13)

Peterci: Mladost (1/1), Jadran (4/4)