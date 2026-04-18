Stručnjakinja o sukobu Pape i Trumpa: "Nešto ga posebno iritira..."

Američki predsjednik Donald Trump je svojim sukobom s papom Lavom XIV. napravio štetu, ali se u njegovom slučaju ne može govoriti o nepopravljivom, smatra profesorica Grbeša Zenzerović, piše Dnevnik.

"Trump je majstor povrataka, trenutno je njegov rejting u padu zbog dvije stvari, prvo je rat protiv Irana, a drugi je sukob s Papom”, kaže Grbeša Zenzerović.

Kaže kako njegove birače smetaju ekonomska situacija, odnosno cijene goriva, i to što je unatoč obećanjima da neće započinjati nove ratove, započeo jedan novi za koji ne zna kako završiti.

To što se Trump odbija ispričati Papi, kaže, ne iznenađuje jer se on ne ispričava nikome pa tko ne ni Papi koji je od početka pontifikata kao svoje glavne poruke naglasio mir i humanost.

"Zamislite, Papa pa humanost i mir... sad su se svi tu izuli iz cipela. To pokazuje i gdje smo došli kao civilizacija", zaključuje Grbeša.

Smatra da Donalda Trumpa posebno iritira i činjenica što je papa Lav XIV. jedan od najutjecajnijih Amerikanaca u svijetu.