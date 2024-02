UBOJSTVO U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI NA RABU ‘Nikad se nisu svađali, nije bio ni svjestan da ga je ubio‘

Pacijent koji je smrtno stradao u psihijatrijskoj bolnici u Kamporu na otoku Rabu dijelio je sobu s pacijentom koji ga je usmrtio udarcima šake u glavu i dobro su se slagali, doznali smo u Županijskoj specijalnoj bolnici Insula, piše Jutarnji list.

Njih dvojica bili su cimeri duže vrijeme i nisu se svađali ni međusobno niti s drugim pacijentima, tako da nije bilo nikakvih naznaka da su agresivni i da bi mogli biti prijetnja drugima, rekli su u bolnici. Obojica su u Županijskoj specijalnoj bolnici boravili dobrovoljno i bili su smješteni na Odjelu za rehabilitaciju.

Kako su nam ispričali u bolnici, sve se dogodilo u trenutku, a počelo je s verbalnim sukobom na koji je pacijent reagirao tako što je udario svog cimera. Iako za to nemamo službenu potvrdu, vjerojatno se radilo o ubojstvu iz nehata, jer pacijent nije ni znao da je njegov cimer mrtav već je mislio da ga je samo udario šakom. U trenutku kada je do toga došlo,u bolnici su bile dežurne službe, no s obzirom da je sve trajalo par sekundi, nisu stigle reagirati i spriječiti sukob.

Ravnateljica Specijalne bolnice Insula prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić kazala je da kod njih boravi oko 350 pacijenata te da godišnje odrade preko 2000 prijema i preko 600 ljudi u dnevnoj bolnici, a do ovakvog događaja, gdje je jedan pacijent usmrtio drugog, nije došlo nikada u 70-ak godina dugoj povijesti te psihijatrijske ustanove.

- Voditelj odjela na kojemu se ovo dogodilo je iskusni kliničar s dugogodišnjim iskustvom u praksi s pacijentima. Doista, nije bilo nikakvih naznaka da bi se ovakvo što moglo dogoditi - kaže.

Kako smo doznali, između cimera je postojala razlika u godinama, a napadač je mlađi od preminulog pacijenta. Obojica su normalno komunicirali s liječnicima i s ostalim pacijentima i nisu se nikada posvađali.