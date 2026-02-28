Ubijen iranski ministar obrane i šef Revolucionarne garde?

Prema navodima agencije Reuters, u izraelskim napadima poginuli su iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpour. Informaciju su toj agenciji potvrdila dva izvora upućena u izraelske vojne operacije te jedan regionalni izvor.

Istodobno su se pojavila i izvješća o smrti Alija Shamkhanija, tajnika iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i bliskog savjetnika vrhovnog vođe Alija Hameneija. Prema dostupnim informacijama, Shamkhani, koji je godinama imao istaknutu ulogu u iranskom sigurnosnom aparatu, navodno je stradao u američko-izraelskim zračnim udarima.

Podsjetimo, Izrael je u subotu u ranim jutarnjim satima započeo napade na Iran, a eksplozije su odjekivale diljem Teherana. U Izraelu su istodobno oglašene sirene za uzbunu zbog očekivane iranske odmazde. Potvrđeno je i sudjelovanje Sjedinjenih Američkih Država u operaciji, nakon čega je uslijedio snažan iranski odgovor koji se proširio regijom Bliskog istoka.