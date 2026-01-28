U zaleđu Dalmacije gradi se prvi zeleni AI podatkovni centar u regiji

Hrvatska ulazi u novu fazu digitalne transformacije. Projekt ZelenAI Green Data Centar u Čaporicama pokraj Trilja spaja umjetnu inteligenciju visoke zahtjevnosti i održivu energetiku u jedinstvenu tehnološku cjelinu. Riječ je o naprednoj AI i HPC infrastrukturi osmišljenoj kao odgovor na rastuće globalne potrebe za računalnom snagom, uz naglasak na energetsku učinkovitost i održivost, prenosi Bauštela.hr.

Podatkovni centar u nastajanju projektiran je za podršku najzahtjevnijim AI radnim opterećenjima, a po završetku bi trebao biti jedan od tehnološki najnaprednijih objekata u regiji.

U Čaporicama se razvija Inovapro Green AI Data Center, prvi zeleni AI podatkovni centar u ovom dijelu Europe. Projekt potpisuje hrvatska tvrtka Inovapro, a njegov je cilj ponuditi drukčiji odgovor na problem energetske potrošnje koji globalna industrija tek počinje sustavno rješavati.

Centar je snage tri megavata, što ga u svjetskim razmjerima svrstava među manje objekte, ali s jasnom ulogom pilot-projekta koji ima potencijal skaliranja. Projektiran je za klasične rackove snage do 25 kW te AI rackove do 120 kW. Predviđen je i autonomni rad do 48 sati bez vanjskog napajanja, što ga, u kombinaciji s lokacijom na drugoj tektonskoj ploči u odnosu na sjever Hrvatske, čini pogodnim za sigurnosnu pohranu i backup kritičnih sustava.

Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 40 milijuna eura. U prvoj fazi već je uloženo 17 milijuna eura, a njezin se završetak privodi kraju. Prema riječima osnivača i direktora Inovapra, interes za ovakav model već dolazi iz inozemstva.

ZelenAI centar zamišljen je kao zatvoreni energetski sustav u kojem se energija proizvodi, troši i ponovno koristi na istoj lokaciji. Toplina i biootpad vraćaju se u lokalni ekosustav kroz poljoprivredu i proizvodnju energije, bez klasičnog pritiska na elektroenergetsku mrežu. Otpad se pretvara u resurs, a toplina iz podatkovnog centra koristit će se za plastenike i sušare, dok se bioplin koristi za pogon sustava.

Upravo smjer toka energije razlikuje ovaj centar od klasičnih podatkovnih objekata. Energija se ne gubi, nego se vraća zajednici.

Projekt je trenutačno u fazi razrade dizajna, a početak gradnje planiran je za drugo tromjesečje 2026. godine. Operativni početak rada predviđen je za drugo tromjesečje 2027., uz fokus na brzo uključivanje korisnika i dugoročnu tehnološku prilagodljivost.

Veliki skok

Srce ZelenAI centra čine AI/HPC rackovi snage do 120 kW, što predstavlja i do osam puta veću gustoću snage u odnosu na tradicionalne podatkovne centre. Direktno hlađenje čipova tekućinom omogućuje stabilan rad i optimalne performanse i pri ekstremnim opterećenjima.

Dual-zone arhitektura razdvaja standardnu enterprise colocation zonu i naprednu AI/HPC zonu, pri čemu je svaka optimizirana za specifične potrebe korisnika. Standardna zona omogućuje gustoću rackova od 10 kW, s mogućnošću proširenja do 22 kW, dok je AI/HPC zona prilagođena najzahtjevnijim sustavima.

Pouzdanost sustava potvrđena je usklađenošću s normom EN 50600 Class 4. Potpuna 2N redundancija osigurava dostupnost sustava od 99,995 posto, što je ključno za misijski kritične aplikacije.

Tehnologija hlađenja

Objekt je projektiran s naglaskom na operativnu učinkovitost, skalabilnost i potpunu redundanciju svih ključnih sustava. Predviđeni su odvojeni električni i UPS prostori, napredne strojarnice te Network Operations Center koji omogućuje 24-satni nadzor.

Posebnu ulogu ima napredna tehnologija hlađenja koja uključuje ice bank sustave i integraciju free coolinga. Pohrana leda omogućuje proizvodnju rashladne energije izvan vršnih sati, čime se smanjuju troškovi i opterećenje mreže. Direktno hlađenje čipova dodatno povećava energetsku učinkovitost i produljuje vijek trajanja opreme.

Svi sustavi povezani su u integrirani energetski ekosustav koji podatkovni centar iz klasičnog potrošača pretvara u aktivnog proizvođača energije.

Pohrana i održivost

ZelenAI koristi solarnu elektranu snage 2 MW, baterijski sustav pohrane energije kapaciteta 5 MWh te bioplinsko postrojenje za dodatnu proizvodnju električne i toplinske energije. Otpadna toplina iz serverske opreme koristi se za grijanje pametnih staklenika, čime se postiže do 90 posto učinkovitosti potrošnje vode.

Centar proizvodi 50 posto više čiste energije nego što troši, uz PUE od 1,14 i smanjenje emisija ugljika od 85 posto. U usporedbi s tradicionalnim podatkovnim centrima, ZelenAI nudi dulje vrijeme autonomnog rada, veću energetsku gustoću i višestruko veći udio obnovljivih izvora.