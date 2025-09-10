U tijeku velika akcija policije i USKOK-a: Na meti istražitelja djelatnici državnog diva, evo koga su uhitili

Policijski službenici PNUSKOK-a krenuli su rano jutros po nalogu USKOK-a u novu akciju uhićenja zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe položaja, primanja i davanja mita.

Kako neslužbeno doznajemo, u akciji je uhićen veći broj djelatnika Hrvatskih šuma i ljudi iz drvne industrije. Istragom navodno nisu obuhvaćeni čelni ljudi iz uprave ove državne tvrtke, ali su se na meti istražitelja našli visokorangirani šefovi, kako iz direkcije Hrvatskih šuma u Zagrebu, tako i iz nekih podružnica Uprave šuma i lokalnih šumarija.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, na meti istražitelja je dvadesetak osoba.

Sumnja se na pogodovanje pojedinim kupcima i primanje mita u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura. Glavnina akcije navodno se odnosi na bjelovarsko područje, pa je policija tako jutros "banula" i u UŠP Bjelovar, čiju upravu vodi Ivan Cug.

O uhićenjima se kratkim priopćenjem oglasio i USKOK.

- Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uhićen šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, u Zagrebu je uhićen Darko Sušanj, šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma zbog sumnje u primanje mita. Također je uhićen voditelj uprave UŠP Bjelovar Ivan Cug te jedan njegova kolega zadužen za komercijalu u istoj upravi.

Na meti istražitelja našlo se još deset osoba iz raznih lokalnih šumarija, od Daruvara preko Grubišnog polja do Vrbovca. Zbog sumnje u davanje mita priveden je poduzetnik Mario Janković iz drvoprerađivačke tvrtke Atlas MR.

Sumnja se da je davao mito djelatnicima Hrvatskih šuma kako bi mu omogućili otkup zdravog i kvalitetnog drveta po cijeni drveta loše kvalitete. Na taj način, sumnjaju istražitelji, Hrvatske šume oštećene su za znatan iznos.