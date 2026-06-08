U Splitu se otvara izložba koja otkriva tajanstveni život u jednoj kapljici mora

Prigodno uz obilježavanje Svjetskog dana oceana, večeras, 8. lipnja u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se izložba „Tajanstveni život u kapljici mora“ Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Izložba predstavlja fascinantan mikroskopski svijet fitoplanktona – sićušnih organizama koji, premda nevidljivi golim okom, čine temelj morskih ekosustava i imaju ključnu ulogu u održavanju života na Zemlji.

Kroz fotografije nastale pomoću elektronskog mikroskopa otkrivaju se složeni oblici, strukture i iznenađujuća ljepota organizama skrivenih u jednoj kapljici mora.

Sve izložene fotografije su snimljene elektronskim mikroskopom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i omogućuju pogled u svijet koji je ljudskom oku inače nedostupan.

Izložba se održava kao jedna od aktivnosti u okviru EU projekta Science Comes to Town, u kojem sudjeluju i Institut za oceanografiju i ribarstvo i Fotoklub Split.