U Splitu se održava radionica Moja godina iz snova za djecu

U Splitu će se u srijedu, 14. siječnja 2026. godine, od 17 do 19 sati, održati radionica za djecu pod nazivom „Moja godina iz snova“, u organizaciji Udruge Ana – Udruge za pomoć djeci i obiteljima. Radionica će se održati u prostorijama Gradskog kotara Gripe, na adresi Matice hrvatske 16.

Riječ je o kreativnoj i poticajnoj radionici osmišljenoj kao miran ulazak djece u novu godinu, tijekom koje će kroz crtanje, razgovor i maštu promišljati o vlastitim željama, snovima i osjećajima vezanima uz godinu koja je pred njima.

Crtanje kao put prema samopouzdanju

Kroz likovni izraz djeca će imati priliku nacrtati sebe u godini koja dolazi, stvari koje ih vesele i u kojima se osjećaju sigurno, kao i male i velike snove koje nose sa sobom u novu godinu. Radionica potiče samorefleksiju, emocionalnu pismenost i pozitivno razmišljanje, a prilagođena je djeci različite dobi, s naglaskom na proces stvaranja, a ne na sam rezultat.

Voditeljica radionice Marina Baraban istaknula je važnost ovakvog pristupa radu s djecom.

„Početak godine idealno je vrijeme da se djeci ponudi prostor u kojem mogu zastati, razmisliti o sebi i izraziti ono što često ne znaju ili ne mogu izreći riječima. Kroz crtanje djeca vrlo jasno pokazuju što im je važno, što ih raduje i čega se možda boje. Ovakve radionice nisu samo kreativne, one su i snažna podrška dječjem samopouzdanju i emocionalnom razvoju“, kazala je Baraban.

Dugoročna vrijednost za djecu i zajednicu

Predsjednica Udruge Ana Ana Duga naglasila je širi društveni značaj radionice.

„Udruga Ana kontinuirano radi na stvaranju sigurnih, toplih i poticajnih prostora za djecu i obitelji. Radionice poput ove imaju dugoročnu vrijednost jer djeci daju glas, uče ih da su njihovi osjećaji važni i da je u redu sanjati. Vjerujemo da je ulaganje u ovakve programe ulaganje u zdraviju, povezaniju i otporniju zajednicu. Nadamo se da će i u ovoj godini postojati razumijevanje i podrška za nastavak ovakvih aktivnosti u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer su one trajna korist za djecu, obitelji i društvo u cjelini“, poručila je Duga.

Radionica „Moja godina iz snova“ doprinosi jačanju emocionalnih i socijalnih vještina djece, stvaranju pozitivne slike o budućnosti te povezivanju djece, roditelja i lokalne zajednice. Ovakvi programi dugoročno grade kulturu brige, slušanja i podrške najmlađima te naglašavaju važnost preventivnog i nenametljivog rada s djecom i obiteljima.