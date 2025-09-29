U Splitu radionica za djecu: "Pismo kraljici Jeleni"

Udruga Ana najavljuje novu besplatnu radionicu pod nazivom "Pismo kraljici Jeleni", koja će se održati u srijedu, 1. listopada 2025. godine, od 17 do 19 sati u prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu (Ulica Matice hrvatske 16). Radionica je namijenjena djeci i njihovim roditeljima, a sudjelovanje je besplatno i otvoreno za svu djecu Splita i okolice.

Tema: kraljica Jelena Otmilostiva

Radionica će djecu upoznati s likom i djelom kraljice Jelene, supruge kralja Mihajla Krešimira II., koja je u povijesti ostala zapamćena pod nadimkom Otmilostiva. Poznata je po brizi za siromašne, udovice i djecu bez roditelja, kao i po graditeljskim pothvatima u Solinu, gdje je podigla crkve sv. Stjepana i sv. Marije. Na njezinu grobu ostao je zapisan epitaf kojim se opisuje kao “majka kraljevstva, majka sirota i udovica".

Voditeljica radionice Karmen Vrgoč istaknula je da je cilj povezati djecu s povijesnim osobama kroz stvaralački rad: "Za temu sam odabrala kraljicu Jelenu jer je ona pravi simbol dobrote, brige za druge i mudrosti. Nakon što djecu kratko upoznamo s njezinim životom i djelovanjem, zamolit ću ih da napišu pismo kraljici Jeleni – što bi željeli da ona napravi za njihov grad. Na taj način djeca će kroz povijesnu priču moći izraziti svoje želje, ideje i razmišljanja o budućnosti mjesta u kojem žive", kazala je Vrgoč.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, naglasila je važnost povezivanja dječje kreativnosti s poučnim povijesnim temama: "Naše radionice uvijek nastoje povezati dječju kreativnost s vrijednim poukama iz prošlosti. Kraljica Jelena, zapamćena kao Otmilostiva, pokazuje nam koliko su suosjećanje i briga za zajednicu važni, a upravo su to vrijednosti koje želimo prenijeti djeci. Zahvaljujem Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na podršci našim programima, te Gradu Splitu i Gradskom kotaru Gripe na prostoru. Svaka podrška ovakvim projektima znači ulaganje u djecu, a time i u bolju budućnost svih nas", poručila je Duga.

Detalji radionice

Radionica pruža priliku najmlađima da kroz maštu i pisanu riječ promisle o prošlosti, ali i o budućnosti zajednice u kojoj žive.