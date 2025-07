U Splitu je trenutno jahta čiji tjedni najam iznosi 350 tisuća eura

U Splitu se trenutno nalazi superjahta This Is It. Odlikuje se futurističkim dizajnom i tehologijom koja omogućava tihu plovidbu. Duga je 43.5 metara i široka 14.5 metara, a maksimalna brzina joj je 21 čvor. Izgrađena je 29024. godine.

Jahta ima šest luksuznih kabina, a može primiti do 12 gostiju. Na njoj se nalaze razni sadržaji i oprema za morske aktivnosti.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tjedni najam na ovoj neobičnoj jahti iznosi 350 tisuća eura.

Pogledajte kako izgleda u našoj FOTOGALERIJI.