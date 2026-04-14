U Sinju uhićen 43-godišnjak: Policija pronašla gotovo 266 grama amfetamina i digitalnu vagu

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem.
Tijekom postupanja i pretrage, policijski službenici su oduzeli ukupno 265,96 grama droge amfetamin i digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima droge.
Muškarac je sinoć uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nasilje u obitelji.
