U Sinju uhićen 43-godišnjak: Policija pronašla gotovo 266 grama amfetamina i digitalnu vagu

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem.

Tijekom postupanja i pretrage, policijski službenici su oduzeli ukupno 265,96 grama droge amfetamin i digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima droge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Muškarac je sinoć uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nasilje u obitelji.