U rijeci pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Policijski službenici Policijske postaje Delnice s ispostavom Čabar postupali su 16. travnja oko 15 sati po dojavi slovenske policije, koja je na hrvatskoj strani rijeke Kupe, kod mjesta Gusti Laz, uočila tijelo nepoznatog muškarca.

Pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo nepoznate muške osobe na obalu, nakon čega je na mjestu događaja proveden očevid.

Radi utvrđivanja svih okolnosti stradavanja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija, s ciljem utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.