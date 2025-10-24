U prometnoj nesreći vozač motocikla i putnica zadobili teške tjelesne ozljede

Jučer, 23. listopada oko 13,40 sati u Dubravi kod Šibenika dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 79-godišnjak, upravljajući automobilom šibenskih registarskih oznaka, prilikom skretanja vozilom u lijevo na pristupni kolnik za konjički klub nije propustio sva vozila koja dolazeći iz suprotnog smjera zadržavaju smjer svog kretanja prema ravno, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg desnog dijela njegovog vozila i neregistriranog i neosiguranog motocikla, kojim je upravljao 25-godišnjak s kojim se u svojstvu putnice nalazila 23-godišnjakinja. Pritom vozač motocikla nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika (zavoj u desno), tako da može pravodobno zaustaviti svoje vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom znaku ili pravilu te je upravljao onom kategorijom vozila koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu.

Od siline sudara i pada vozaču motocikla i 23-godišnjoj putnici u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane su teške tjelesne ozljede, nakon čega je 25-godišnjak pušten na kućnu njegu dok je 23-godišnjakinja zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 79-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok se protiv 25-godišnjak zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama podnosi optužni prijedlog.