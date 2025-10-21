U požaru kuće u Bribiru pronađeno tijelo nepoznate osobe

U požaru koji je u noći s ponedjeljka na utorak zahvatio stambeni objekt u Bribiru kod Crikvenice, pronađeno je tijelo još uvijek nepoznate osobe, izvijestila je primorsko-goranska policija.

Prema prvim rezultatima očevida, požar je izbio oko ponoći uslijed prijenosa topline s peći na tkaninu, nakon čega se vatra brzo proširila na unutrašnjost kuće.

U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir, koji su požar lokalizirali i spriječili njegovo širenje.

Tijelo stradale osobe prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije, kojom će se utvrditi identitet i točan uzrok smrti.