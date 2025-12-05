U ponedjeljak kreću radovi u jednoj solinskoj ulici, pogledajte kako će se prometovati

Obavještavamo građane da u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solinu u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. započinju radovi na dijelu Ulice don Frane Bulića, koji će trajati do 30. siječnja 2026.

Za vrijeme blagdana, uz postavljene znakove upozorenja, prometnica će biti otvorena za promet u punom profilu.

Radovi će se u navedenom razdoblju izvoditi od križanja Ulice don Frane Bulića i Ulice svetog Dujma, te istočno Ulicom don Frane Bulića do ulaza u Ulicu Gašpini (kod dućana Fama).

Sljedeće faze radova bit će pravovremeno najavljene putem medija i službenih obavijesti.

Molimo građane, koji žive istočno i zapadno od zone izvođenja radova, da ulicom Don Frane Bulića idu od zone odvijanja radova, odnosno prema istoku i zapadu kako je na grafici ispod prikazano, a kako bi što manje opterećivali zonu izvođenja radova (u grafici prikazana crvenom bojom).

U dijelu ulice prikazanom na grafici promet će biti otežan, s obzirom da će se promet odvijati jednim prometnim trakom uz semaforsku regulaciju.

Promet će biti dozvoljen osobnim vozilima i javnom gradskom prijevozu, dok će teretni promet biti preusmjeren na brzu cestu od Širine prema Kaštelima i obrnuto (Salonitanskom ulicom).

Pješački promet kroz zonu izvođenja radova bit će omogućen u svakom trenutku.

Molimo građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

Iako je predmetna ulica pod upravom Županijske uprave za ceste, a investitor radova Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Grad Solin će inzistirati na poštivanju rokova kako bi se promet što prije normalizirao.