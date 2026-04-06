U pedesetima bez vozačke: ostao bez auta, slijedi još veći problem

U petak oko 21 sat u Kninu, policija je zaustavila 44-godišnjaka koji je upravljao automobilom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,53 g/kg, doznaje se u šibensko-kninskoj policiji.

Prema informacijama iz policije, daljnjom kontrolom vozila i vozača policija je utvrdila da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, odnosno da nema položen vozački ispit. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost cestovnog prometa, policijski službenici uhitili su vozača te vozilo privremeno oduzeli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 24 mjeseca i zaštitnu mjeru oduzimanja vozila.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku – rekla je Sanja Baljkas, glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske.