U NEBODERU S 3.000 VRATA SMJESTIO SE NAJVIŠI HOTEL U HRVATSKOJ Raj za hedoniste u kojem su odsjeli i poznati nogometaši

Ovu ljeto Split je dobio jednu sasvim drugačiju turističko-smještajnu atrakciju. Gotovo u samom središtu grada, smjestio se Westgate Tower, najviši neboder u Hrvatskoj visok 135 metara. Vanjski dizajn i arhitektura nagrađeno su remek-djelo Otta Barića.

Unutar same zgrade, između 18. i 28. kata raspoređeno je 214 smještajnih jedinica AC Hotels by Marriott. Riječ je o prvom AC hotelu iz portfelja Marriott Internationala koji posluje u Hrvatskoj. Izgled hotela je monumentalan ponajviše zbog potpuno staklene fasade što znači da svaka hotelska soba ima pogled na more i panoramu Splita.

Riječ je savršenom korisničkom iskustvu koje će tek procvasti u jesenskim i zimskim mjesecima. Tada će AC Hotel by Marriott Split nesumnjivo privlačiti i veliki broj domaćih gostiju, kako iz Splita tako i ostatka Hrvatske. Međutim, ovo nije samo idealna vikend destinacija za obitelji i parove već i ozbiljan kongresni centar u kojem su renomirane kompanije već počele organizirati konferencije, seminare i team-buildinge.

Pažnju ponajviše privlači 178 Spa centar gdje stres nestaje sam od sebe usred elegantnih interijera i panoramskih pogleda. Ovdje se nalazi unutarnji bazen na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj. Smješten na 17. od ukupno 28. katova Westgate Towera, on predstavlja istinsku oazu s očaravajućim pogledom.

"Ideja iza ovog Spa centra je usred užurbanog grada i gustih rasporeda omogućiti posjetiteljima brzi reset. Čak 500 kvadratnih metara prostora koji sadrže najmodernije opremljenu teretanu, relax zonu sa sunčalištem, bazen, jacuzzi te finsku i parnu saunu sa experience tušem zadovoljit će i najveće hedoniste", kaže Ljubica Bauk, generalna menadžerica AC Hotela by Marriott Split.

Ozren Kovačević, direktor marketinga i prodaje u AC Hotelu by Marriott Split otkrio je detalje o dijelu objekta na kojeg su posebno ponosni.

"Kako Spa i Wellness uvijek povezujemo sa prirodom i zdravim načinom života, pokušali smo se što više približiti tome, maksimalno koristeći sve prirodne resurse i materijale. Prostorom 178 Spa prevladava prirodno drvo, velika količina sunčeve svjetlosti, a kao poseban detalj ističe se mali unutarnji vrt na kojem možete odmarati oči dok se opuštate u finskoj sauni. Stavljajući naglasak na obnovljive izvore energije i njihovu iskoristivost, bazen unutar 178 SPA, kao i cijela zgrada, grije se koristeći otpadnu energiju. Za moderna i praktična dizajnerska rješenja odgovoran je tim iz dizajnerskog studija Atellior dok interijerom prevladavaju prirodne boje s pokojim sjajnim modernim dodatkom ili neobičnim oblikom. Svakako je vrijedno napomenuti kako su najljepši komadi namještaja djela upravo domaćih dizajnera iz studija Prostoria".

Za one koji žele opustiti ili uljepšati svoje tijelo i lice na raspolaganju su tri tretmanska prostora. Primjerice, premium soba opremljena je vodenim tretmanskim krevetom s mogućnostima svjetlosne terapije, terapije zvukom, pomlađivanja kolagenskim svjetlom, masaže i prakticiranja mindfulnessa. Razne tehnike masaža, tretmana lica i tijela luksuznim proizvodima poput Germaine de Capuccini brenda obavlja stručno i iskusno osoblje.

Osim dizajna veliki se naglasak stavljao na kvalitetu, stoga je i Fitness centar opremljen najmodernijim i najkvalitetnijim spravama za vježbanje marke Matrix. Fitness centar otvoren je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Što se pak tiče samog poslovanja hotela ono je cjelogodišnje, a menadžment želi objekt pozicionirati kao prvi City Business Hotel na Jadranskoj obali koji uz 214 smještajnih jedinica ima i jedan čitav kongresni kat ali i niz drugih sadržaja.

"Podržavamo pronicljive goste koji preferiraju manji izbor, ali očekuju da ponuđeno bude najbolje. Pozornost posvećena detaljima je najveći oblik velikodušnosti koji možemo ponuditi našim gostima, bilo da se radi o posluživanju pića ili eleganciji ležaljke uz bazen. U AC Hotelu Split smatramo da ako imamo vremena da uslugu pružimo, imamo i vremena da je učinimo nezaboravnom", kaže Ljubica Bauk.

Izuzetno su ponosni, dodaju, što je Westgate Tower prošle godine osvojio međunarodno priznanje Europen Property Award u kategoriji najboljeg arhitektonskog rješenja visokogradnje komercijalne namjene. Nijednog gosta ovo čudo arhitekture ne ostavlja ravnodušnim.

Iako je AC Hotel by Marriott Split otvoren u špici sezone, u srpnju ove godine, rezervacije idu bolje od očekivanog.

“Za otvaranje smo bili potpuno spremni infrastrukturno i logistički. Naši zaposlenici prošli su obuke i kroz rad u hladnom pogonu pa smo poslovanje doveli do savršenstva. Ipak, izazovno je bilo s tako velikim sustavom krenuti u špici sezone. Kad je pak riječ o rezervacijama i poslovanju, jako smo zadovoljni ako u obzir uzmemo činjenicu da smo krenuli s radom sredinom srpnja, kad smo već trebali ispuniti cjelokupan booking za ljeto i posezonu. Međutim, rezervacije su doslovno eksplodirale s prvim radnim danom budući da je Marriott najveći hotelski lanac na svijetu pa snaga i ugled takvog međunarodnog brenda jamče vidljivost, a samim time i rezervacije. Pogotovo ako tome pridodamo Split kao dalmatinsku avio-destinaciju koja je apsolutni hit u Europi i svijetu”, kaže Ljubica Bauk dodavši kako trenutno rade na programu grand openinga samog hotela, a o čemu će više detalja biti poznato uskoro.

Hotel trenutno zapošljava nešto manje od stotinu ljudi. Svi su trajno zaposleni, a ako se pokaže potreba, onda će, kažu iz menadžmenta, razmišljati i o sezonskim radnicima.

“Jedno je sigurno, nipošto nećemo smanjivati broj djelatnica i djelatnika pošto smo hotel koji je usmjeren na poslovne klijente i kongresni turizam, tako da će naši programi u tom smislu biti aktivni tijekom cijele kalendarske godine. Svakom djelatniku nudimo iznimno profesionalan pristup, mogućnost snažnog razvoja i napredovanja te stimulativna primanja”, dodaje Ljubica Bauk.

U samom tornju zaposleno je nešto više od tisuću ljudi. Osim AC Hotela by Marriott, ovdje su dom pronašle i sofisticirane IT kompanije poput Ericssona Nikola Tesla. Dakle, Westgate Tower urbanistički je, ekonomski pa i demografski unaprijedio Split stvarajući tako savršenu harmoniju dviju filozofija u ovoj mediteranskoj metropoli: one turističke koja se manifestira kroz turizam, sunce i more te druge koja se temelji na korporativnoj kulturi i visoko specijaliziranim radnim mjestima.

Treba spomenuti da je isti investitor, Westgate grupa, izgradila i manji toranj identične vizure odmah pored ovoga. Tu je danas sjedište OTP banke za cijelu Hrvatsku.

Westgate Tower nalazi se u ulici Domovinskog rata, na području između kvartova Kmana i Brda. Taj je prostor dugo godina bio industrijaliziran te urbanistički zapušten. No, nakon otvaranja dvaju nebodera značajno se podigla infrastruktura ali i vrijednost okolnih nekretnina. Nekad davno to je bila splitska periferija iako vam treba svega petnaestak minuta laganog hoda do Dioklecijanove palače odnosno UNESCO baštine.

AC Hotel by Marriott Split u smislu interijera formiran je kroz čiste i minimalističke linije te estetski proporcionalne prostore za čije se vizure pobrinuo ugledni studio Atellior. Čista, umirujuća i topla paleta boja uz korištenje prirodnih materijala poput hrasta, patiniranog mjeda i tapeta s efektom lana, omogućuje prostorima unutar hotela međusobno spajanje. Zajednički prostori dizajnirani su kako bi pružili maksimalnu udobnost i funkcionalnost. To ih čini savršenima za poslovne sastanke i druženje.

AC Lobby hotela obiluje umjetninama domaćih autora uključujući djela eminentnog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša. Gosti će u AC Hotelu by Marriott Split moći pronaći zbirke knjiga te albume i literaturu o arhitekturi i modi koji evociraju atmosferu profinjenog kulturnog sjecišta.

U skladu s jadranskom kulinarskom scenom, AC Hotel by Marriott Split, nudi okuse mediteranske kuhinje u restoranu Laureto pod vodstvov chefa Gorana Šikića dok Cumano Bar nudi raznovrsne kreativne koktele i vremenske klasike s modernim twistom, uključujući signature AC Gin Tonic.

Suvremeni dizajn 214 soba i apartmana nude dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto. Iz baš svake sobe pruža se pogled na tirkizno more i impresivnu panoramu grada koji živi 24 sata na dan.

Tu je i lijepo osmišljeni kongresni centar s pet modularnih dvorana i naprednim AV osvjetljenjem. Riječ je o idealnom prostoru za konferencije, korporativna druženja, izlaganja i seminare.

“Sama činjenica kako imamo čak šest modularnih dvorana od kojih svaka ima dnevno svjetlo i najnoviju vrhunsku AV opremu, daje nam za pravo da se vidimo kao neprikosnovenog lidera u ovom segmentu na području Splita i Dalmacije. Poseban tim djelatnika iz raznih odjela vodi računa kako bismo opravdali povjerenje naših klijenata. Posebno napominjem, a to nije manje važno, kako radimo na principu da jedna osoba komunicira i koordinira sve detalje od upita do realizacije poslovnog ili drugog događaja”, kaže Ozren Kovačević.

AC Hotel by Marriott Split mnogo radi i u segmentu društveno odgovornog poslovanja, a do sada najveći projekt bila je podrška organizaciji Sportskih igara mladih pri čemu su ugostili brojne planetarno popularne nogometaše poput Figa, Cambiassa, R. Carlosa, Zvonimira Bobana ali i predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina.

“Mi smo ponosni sponzor ove manifestacije jer poticanje na zdrav način života, toleranciju, zajedništvo, druženje i ostale dobrobiti koje se usvajaju bavljenjem sportom vidimo kao vrijednosti koje pridonose boljem svijetu. A upravo tih vrijednosti se držimo i afirmiramo ih u AC Hotel by Marriott Split. Stoga je suradnja između našeg hotela i Sportskih igara mladih logična posljedica. Osim toga stalo nam je da kao ugledan međunarodni brend smješten u najvišoj zgradi u Hrvatskoj, koja zapošljava značajan broj ljudi, podržimo ovakve projekte koji su iznimno važni i za lokalnu zajednicu”, zaključuje Ljubica Bauk.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS