U kolu prepunom derbija, stopostotni učinak zadržali Dems i dva Adriatica

Kolo smo otvorili utakmicom koju je obilježila žustra igra i rezultatski preokreti. Prvo poluvrijeme smo završili vodstvom Studenata. Njihova dobra igra se protegnula do sredine treće četvrtine kad im je skraćena rotacija došla više do izražaja i počeli su zaostajati za UKV-om. Ipak uspjeli su izboriti zadnji napad u kojem su imali šut za produžetak, no on nije ušao. Kod pobjednika je najefikasniji bio iskusni Damir Požgaj sa 25 poena, dok je kod poraženih Ante Čavar postigao 21 poen.

KK Dems – Bambina 76:65

Nominalno derbi kola nije do kraja opravdao naša očekivanja jer su napadi obje momčadi bili dosta slabi. U takvoj igri su se bolje snašli aktualni prvaci, te su od sredine druge četvrtine otišli na dvoznamenkasti broj poena prednosti. Do kraja utakmice Bambina je uspjela samo ublažiti poraz. Pobjednike je predvodio Zvonko Buljan sa 23 poena, dok je u poraženih najviše zabio Luka Petrašić 22 poena.

Maestral – SIS Basketball 85:30

Subotu smo zatvorili derbijem začelja u kojeme su mlade snage Maestrala uvjerljivo porazile SIS basketball. Zaigrao je Maestral dinamično i s puno trke, te je tu razlika u godinama došla dosta do izražaja. Kod pobjednika najbolji je bio Marino Paparela sa 31 poenom, dok je u poraženih najbolji bio Marko Akrap sa 22 poena.

Adriatic OG – Pošk D.G. 71:57

Na kraju utakmice po rezultatu djeluje kao lagana pobjeda Adriatica, ali to nije skroz točno. Do sredine treće četvrtine Pošk je pružao odličan otpor i stalno bio u minimalnom zaostatku. Za nešto više im je nedostajalo mirnoće i uigranosti, pa tako u grupi B Adriatic ostaje jedina neporažena momčad. Pobjednike je predvodio Duje Tomić Ferić sa 15 ubačaja, a poražene Mateo Zemunik sa 11 poena.

KK Marjan – KK Kineski Zid 78:65

Kako smo i pisali u najavi ovo je bio sudar dviju različitih košarkaških filozofija. Ipak utakmica je od početka usmjerena na stranu Marjana, koji je iskoristio svoju fizičku prednost i zabio veliki broj poena ispod koša. S druge strane Kineski zid ovog puta nije služio šut za 3 poena, te više od ovakvog rezultata nisu ni mogli postići. Kod pobjednika se istakao Niko Zdrilić sa 24 poena, dok je u poraženih najbolji bio Andrija Galić sa 23 poena.

