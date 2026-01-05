U KBC-u Split obavljena 200-ta robotski potpomognuta operacija

U Kliničkom bolničkom centru Split obavljeno je 200 robotski potpomognutih postupaka.

Robotska tehnologija u Splitu od početka ima multidisciplinarnu primjenu. Tako ju se koristilo za kirurške i ginekološke, a najviše za urološke zahvate među kojima operacije na prostati, bubregu, nadbubrežnoj žlijezdi i limfnim čvorovima.

Riječ je o naprednoj tehnologiji koja omogućuje izvođenje minimalno invazivnih operacija, a očekuju se bolji ishodi liječenja bolesnika, osobito onih najtežih. „Za pacijente robotski potpomognuta kirurgija donosi niz prednosti u odnosu na klasične otvorene zahvate: manji rezovi i manje postoperativne boli, smanjeni gubitak krvi, kraći boravak u bolnici, brži povratak svakodnevnim aktivnostima te potencijalno bolji funkcionalni ishodi, osobito kod kompleksnih uroloških zahvata na prostati, bubrezima i mokraćnom mjehuru. Istodobno, kirurg zadržava potpunu kontrolu nad zahvatom, dok robotski sustav pojačava preciznost i ergonomiju rada“, kazao je predstojnik Klinike za urologiju izv. prof. dr. sc. Marijan Šitum, dr. med.

Ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med. istaknuo je da je brojkom od 200 operacija u manje od dvije godine Klinika za urologiju, koja je vodeća urološka ustanova u Dalmaciji te nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, potvrdila svoj status modernog centra za naprednu urološku skrb. „Uz robotsku kirurgiju i nedavno pokrenut program transplantacije bubrega, splitska urologija svrstala se među vodeće urološke centre u ovom dijelu Europe. Uz ulaganje u opremu, ali i ono još važnije ljude, nastaviti ćemo s pružanjem najbolje moguće usluge za naše pacijente“.

Robot asistent HUGO RAS tvrtke "Medtronic" vrijedan 5.688.667,63 eura najmoderniji je sustav za robotsku kirurgiju i prvi takav u hrvatskim bolnicama, a financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prve operacije uspješno su obavljene 11. ožujka 2024. i od tada se provode redovito.