U Jelsi u moru pronađeno streljivo i minsko-eksplozivno sredstvo, područje osigurava policija

Na mjesto događaja odmah je upućen policijski službenik koji je potvrdio točnost dojave. Područje je potom ograđeno i osigurano, a policijski službenici i dalje su prisutni na lokaciji.
Iz policije su najavili da će u Jelsu ujutro stići ronilački protueksplozijski tim koji će pristupiti vađenju i uklanjanju pronađenih sredstava iz mora.
Također će se obaviti preventivni pregled šireg podmorja kako bi se utvrdilo nalaze li se ondje još kakva eksplozivna sredstva.
Policija je u međuvremenu pokrenula i istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
