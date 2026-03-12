Close Menu

U Jelsi u moru pronađeno streljivo i minsko-eksplozivno sredstvo, područje osigurava policija

Iz policije su najavili da će u Jelsu ujutro stići ronilački protueksplozijski tim koji će pristupiti vađenju i uklanjanju pronađenih sredstava iz mora
U mjestu Jelsa danas je u moru pronađeno streljivo i minsko-eksplozivno sredstvo, potvrdila je policija.Kako navode iz policije, dojava je zaprimljena oko 16.25 sati, a prema prvim informacijama streljivo i jedno minsko-eksplozivno sredstvo uočeni su na dubini od oko 1,5 do 2 metra.

Na mjesto događaja odmah je upućen policijski službenik koji je potvrdio točnost dojave. Područje je potom ograđeno i osigurano, a policijski službenici i dalje su prisutni na lokaciji.

Iz policije su najavili da će u Jelsu ujutro stići ronilački protueksplozijski tim koji će pristupiti vađenju i uklanjanju pronađenih sredstava iz mora.

Također će se obaviti preventivni pregled šireg podmorja kako bi se utvrdilo nalaze li se ondje još kakva eksplozivna sredstva.

Policija je u međuvremenu pokrenula i istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

