U jednoj hrvatskoj župi otkazana krizma: "Zbog nedostatka znanja i neozbiljnosti, primoran sam..."

Župa sv. Jeronima iz Klane kod Rijeke obavijestila je svoje župljane kako ove godine neće biti slavlja sakramenta Svete potvrde. Otkazivanje slavlja ovog sakramenta nije često u hrvatskim župama, pa je ova odluka iznenadila mnoge. Međutim, župnik smatra da drugog izlaza nije bilo.

Na Facebook profilu župe obratio se krizmanicima, roditeljima i župljanima. On smatra kako ovogodišnji kandidati "nisu spremni". "Poštovani krizmanici, roditelji i župljani. Kao što sam najavio na roditeljskom sastanku za sakrament Krizme mora postojati priprava, a i sami se sigurno sjećate priprave za svoju Krizmu", započeo je objavu i obavijestio sve da kandidati za krizmu ove godine ne sudjeluju u pripravi. "Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi uslijed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine", napisao je.

