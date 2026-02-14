Close Menu

U jednoj hrvatskoj župi otkazana krizma: "Zbog nedostatka znanja i neozbiljnosti, primoran sam..."

Svećenik objasnio zašto je ovo učinio

Župa sv. Jeronima iz Klane kod Rijeke obavijestila je svoje župljane kako ove godine neće biti slavlja sakramenta Svete potvrde. Otkazivanje slavlja ovog sakramenta nije često u hrvatskim župama, pa je ova odluka iznenadila mnoge. Međutim, župnik smatra da drugog izlaza nije bilo.

Na Facebook profilu župe obratio se krizmanicima, roditeljima i župljanima. On smatra kako ovogodišnji kandidati "nisu spremni". "Poštovani krizmanici, roditelji i župljani. Kao što sam najavio na roditeljskom sastanku za sakrament Krizme mora postojati priprava, a i sami se sigurno sjećate priprave za svoju Krizmu", započeo je objavu i obavijestio sve da kandidati za krizmu ove godine ne sudjeluju u pripravi. "Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi uslijed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine", napisao je.

