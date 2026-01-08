U HNK Split dobrotvorni koncert "Pivaj, Splite, za svako svoje dite"

U nedjelju, 11. siječnja 2026. godine, s početkom u 18:30 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održat će se dobrotvorni koncert “Pivaj, Splite, za svako svoje dite”, namijenjen prikupljanju sredstava za Udrugu Anđeli.

Ideja koncerta proizašla je iz dugogodišnje suradnje i rada PD Marjan – Marjanki s djecom Udruge Anđeli. Prije šest godina, u sklopu projekta Ministarstva kulture, pokrenute su glazbene radionice koje su se nastavile i do danas, prerastavši u trajni prostor radosti, pjesme i zajedništva.

Upravo su te radionice bile poticaj da Marjanke dođu na ideju organizacije koncerta u kojem će zajedno nastupiti djeca i odrasli izvođači, a cijeli događaj imat će humanitarni karakter, s ciljem potpore radu Udruge Anđeli.

Ideju koncerta podržali su brojni izvođači, od najmlađih do iskusnih glazbenika, koji su se bez zadrške uključili u ovaj projekt solidarnosti i zajedništva.

Organizatori poručuju kako je koncert zamišljen kao večer pjesme, emocije i podrške, u kojoj Split još jednom pokazuje da zna stati uz svoju djecu i one kojima je pomoć najpotrebnija.