U Dugopolju se održava tradicionalna Moto Alka – humanitarni događaj za dječju rehabilitaciju

Uoči blagdana sv. Roka, moto klub Longfield poziva sve ljubitelje dvokotača na već tradicionalnu "Moto alku" koja će se održati u subotu, 16. kolovoza 2025. godine kod crkve sv. Roka u Dugopolju.

Program počinje u 17:00 okupljanjem i defileom motociklista, dok je početak same alke predviđen za 18:00 sati. Posjetitelje očekuje i tombola, kao i sprint alka namijenjena najmlađima, čime organizatori brinu da sadržaj bude zanimljiv za sve uzraste.

Zabavni dio događaja upotpunit će i DJ Emilio, koji će svojim setom podići atmosferu i svim sudionicima osigurati vrhunski doživljaj.

Važno je napomenuti da Moto Alka ima humanitarni karakter – svi prikupljeni dobrovoljni prilozi bit će dodijeljeni za dječju rehabilitaciju u Kliničkom bolničkom centru Split.

Događaj podržava i Općina Dugopolje, generalni sponzor ovog spektakularnog okupljanja motociklista i ljubitelja dobre zabave.