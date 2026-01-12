U četiri škole u Dalmaciji danas neće početi nastava

Većina škola u Hrvatskoj drugo polugodište započinje prema planu, u ponedjeljak 12. siječnja 2026. godine. Ipak, zbog izvanrednih okolnosti, početak nastave odgođen je u nekoliko škola na području Knina.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je odgodu početka nastave za pojedine obrazovne ustanove u Šibensko-kninskoj županiji. Riječ je o Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti i Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu, kao i o područnim školama Golubić i Kijevo.

U tim školama nastava neće započeti u ponedjeljak, već u srijedu, 14. siječnja 2026. godine.

Razlog odgode su nepovoljni sigurnosni uvjeti uzrokovani vremenskim neprilikama koje su početkom siječnja pogodile šire kninsko područje. Snažno nevrijeme, praćeno snijegom, ledenom kišom i jakim vjetrom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu.

Zbog zaleđenih školskih dvorišta i prilaza te oštećenih stabala i grana, procijenjeno je da postoji opasnost za sigurnost učenika i zaposlenika. Dodatne poteškoće stvarali su i problemi u opskrbi električnom energijom, što je otežalo pripremu škola za povratak učenika.

Za sve ostale učenike u Hrvatskoj drugo polugodište započinje redovno 12. siječnja 2026. godine i traje do 12. lipnja, dok maturantima nastava završava 22. svibnja.