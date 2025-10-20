U čast preminulom Željku Piscu: Odigrane prve utakmice splitskog košarkaškog kluba

Za vikend su odigrane prve utakmice premijernog izdanja splitskog košarkaškog kupa, koje ime nosi po prerano preminulom Željku Piscu. Iako već skoro 8 godina nije među nama, ostavština njegove igre u ligi i po splitskim igralištima i dvoranama je tolika, da najmanja stvar kao zahvalu što možemo je nazvati kup po njemu.

KK Marjan – Split International School Basketball 88:47

Prvu utakmicu dana odigrali su Marjan i SIS Basketball. U utakmici koja je od početka bila jednosmjerna ulica i igrala se u niskom intenzitetu, bolje se snašao Marjan koji je uvjerljivo odigrao ovu utakmicu i time osigurao četvrtfinale. Kod pobjednika ističemo partiju Nike Zdrilića koji je postigao 41 poen. Kod poraženih je najviše zabio Aaron Mekker 16 poena.

UKV Adriatic – Udruga Studenata Herceg Bosne 77:72

U najneizvjesnijoj utakmici osmine finala UKV Adratic je uspio pobijediti i proći u četvrtfinale. Cijela utakmica je protekla u egalu, te se ni jedna momčad nije odvajala na dvoznamenkastu prednost. Kad god bi se UKV malo odvojio, kroz nekoliko lakih koševa Studenti bi se vratili na jedan posjed zaostatka. Ipak kako smo ušli u zadnjih par minuta utakmice, tako je do izražaja došlo iskustvo UKV-a i oni odnose pobjedu. Kod pobjednika je najbolji bio Ljubo Šamadan s 23 poena, dok je kod poraženih Jure Burić zabio 20 poena.

Bambina – Adriatic OG 50:79

Iako smo svi očekivali napetu utakmicu, osim uvodnih 7,8 minuta to nismo vidjeli. Čvrstom obranom i raznovrsnim rješenjima u napadu Adriatic je neutralizirao Bambinu i otišao na dvoznamenkastu prednost. U potpunosti su neutralizirali najboljeg igrača Bambine Luku Petrašića i limitirali ga na šuteve izvana, što im je donijelo željeni rezultat. Kod pobjednika je najbolji bio Lovre Petrošić sa 21 poenom, dok je u poraženih Vladimir Mamić ubacio 13 poena.

