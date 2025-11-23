U Beogradu ubijen vođa navijača Partizana, već preživio dva atentata

Tadija Pantić (25), koji je jučer ubijen na Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, navodno je bježao od svojih ubojica neposredno prije smaknuća. Prema medijskim napisima, Pantić je primijetio da ga netko prati i počeo trčati, no napadač ga je sustigao i usmrtio, piše Telegraf.rs.

"Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku vidio da ga netko prati, potrčao je prema kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo rafalno pucati", navodi izvor i dodaje: "Napadač je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intenzivno traga u policijskoj akciji Vihor."

Hladnokrvna likvidacija

Kako podsjećaju iz Telegrafa, dvojica muškaraca na skuteru bez registarskih oznaka prišla su Tadiji Pantiću i ispalila mu više hitaca u glavu i tijelo. Pucnjavu su čuli brojni očevici, koji su ubrzo pronašli tijelo mladića iza jedne trafike.

Na mjesto zločina odmah su stigli prijatelji ubijenog, kao i njegova sestra, koja je uplakana molila policajce da joj dopuste da još jednom vidi brata.

Vođa navijača koji je preživio dva napada

Ubijeni Pantić bio je vođa navijača Partizana iz Zemuna, a već je dva puta izbjegao smrt. Prvi put se to dogodilo u lipnju, tijekom navijačkog obračuna na mostu Gazela. Kamere su tada snimile napadače na skuterima kako okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana, uključujući Pantića, nakon čega je otvorena vatra.

Drugi put je, kako se sumnja, izbjegao napad kada je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u unajmljenom stanu u centru Beograda. Vjeruje se da je maneken bio angažiran da ubije Pantića, no da je pritom slučajno aktivirao eksploziv.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3 te se na području Zemuna i Novog Beograda intenzivno traga za počiniteljima.